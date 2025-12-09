Tiroteo en Universidad de Kentucky, en EUA, Deja 1 Muerto; Detienen a Presunto Agresor

Al menos una persona murió y otra resultó gravemente herida en un tiroteo en la Universidad Estatal de Kentucky ocurrido este martes 9 de diciembre al este de Estados Unidos. Por estos hechos, un sospechoso fue detenido, informaron las autoridades.

Varias personas resultaron heridas durante el tiroteo, informó el gobernador del estado, Andy Besher. Más tarde, la policía en Frankfort, la capital del estado, avisó que el campus estaba cerrado.

Un video de la televisora WLKY-TV afiliada a la CBS en Louisville mostró múltiples vehículos policiales fuera de un conjunto de dormitorios y cinta de escena del crimen en un patio.

¿Cómo fue el ataque en la Universidad Estatal de Kentucky?

Aún no está claro en qué parte del campus ocurrió el tiroteo. La policía de Frankfort dijo que respondió a un incidente que involucraba a “un agresor activo” y que el campus estaba asegurado.

Las autoridades planean dar más información en una conferencia de prensa por la noche. En tanto, la oficina del gobernador Andy Beshear confirmó que hubo un tiroteo.

“Compartiremos más información a medida que esté disponible”, dijo en X el gobernador. “Las fuerzas del orden están en el lugar, y un sospechoso ha sido arrestado. Oremos por todos los afectados”.

Un incidente aislado

En un videomensaje difundido en la red social X, el gobernador Beshear señaló que el tiroteo ocurrido hoy en la Universidad Estatal de Kentucky fue un incidente aislado, no un tiroteo masivo.

Luego de la detención del sospechoso, el gobernador dijo que no "existe una amenaza constante". "Dos personas resultaron gravemente heridas y lamento informar que una de ellas ha fallecido", añadió.

The shooting that took place today at Kentucky State University appears to be an isolated incident - not a mass shooting. The suspect has been arrested, and there is no ongoing threat. Two individuals were critically injured, and I am sad to share that one has now passed away.1/2 pic.twitter.com/4G1BgJNVQj — Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) December 9, 2025

¿Dónde está la Universidad Estatal de Kentucky?

Kentucky State es una universidad pública históricamente con matrícula afroamericana con aproximadamente 2 mil 200 estudiantes.

Legisladores autorizaron la creación de la escuela en 1886. Se encuentra a 3.2 kilómetros al este de la sede del Congreso estatal.

Con información de: AP

