Trump Ordena Otro Ataque contra Embarcación en Aguas Internacionales; Mueren 3 Presuntos Narcos

Bajo órdenes del presidente Donald Trump, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ordenó un ataque letal contra una embarcación afiliada a una "organización terrorista designada" vinculada al narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos.

El ataque mató a tres presuntos "narcoterroristas" a bordo del buque, que se encontraba en aguas internacionales, confirmó el presidente estadounidense vía la red social Truth Social.

Noticia relacionada: Trump Firma Orden Ejecutiva para Crear Programa de Visas "Tarjeta Dorada"

"La inteligencia confirmó que el buque traficaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida por el narcotráfico con el objetivo de envenenar a estadounidenses", añadió.

Durante el ataque, ningún miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos resultó herido. "Dejen de vender fentanilo, narcóticos y drogas ilegales en Estados Unidos y de cometer violencia y terrorismo contra estadounidenses", advirtió el mandatario.

Este nuevo incidente ocurre días después de que Trump confirmara un nuevo ataque a presuntos narcotraficantes venezolanos en el mar Caribe. El presidente afirmó que el navío con droga se dirigía a Estados Unidos y calificó a los ciudadanos venezolanos muertos en el incidente como narcoterroristas.

Historias recomendadas:

AMP