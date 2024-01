AMLO Fija Postura sobre Conflicto en Gaza y Pugna por Conseguir la Paz

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fijó su postura hoy 19 de enero de 2024 sobre el conflicto entre Israel y Hamás en Gaza y pidió un cese al fuego, luego de que la cancillería mexicana y Chile pidieran a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya investigar la probable comisión de crímenes en el enclave palestino, lo cual lamentó la embajada de Israel en México.

“Nosotros lo que queremos es la paz, vamos a estar por la paz, no tomamos partido por ninguna de las partes, aunque suene redundante, ni por Israel, ni por los palestinos, este grupo Hamás, no, no tenemos nosotros”, dijo el mandatario en conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

Agregó que su gobierno no quiere que inocentes pierdan la vida y no desea la irracionalidad de la guerra.

El presidente de México acotó que su gobierno hará todo lo que pueda hacer para ayudar al diálogo y a la paz en este “lamentable enfrentamiento”.

Además, dijo que lo que está en el fondo y debe preocupar a todos es que se están perdiendo vidas y no se puede ser insensible.

“Ya son más de 20 mil muertos, hay que buscar la paz, no se trata de condenar a nadie sino buscar cómo parar esa guerra inhumana, cruel, eso es lo que México plantea”, puntualizó y expreso su confianza en que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) actúe.

Refirió que para eso está el Consejo de Seguridad de la ONU, que debe reunirse con un solo propósito, aprobar un cese al fuego, aun cuando se trate de una tregua.

Pide AMLO dar paso a la diplomacia

López Obrador pidió que se declare un cese al fuego por un tiempo, en tanto actúa la diplomacia. Dijo que es necesario abrir espacio a los diplomáticos y que participen todos los que puedan ayudar a conseguir la paz.

Hay muchos dirigentes mundiales con autoridad moral, verdaderos humanistas, gente justa, verdaderos jueces, como el papa Francisco y otros, pero lo primero es que el Consejo de Seguridad de la ONU detenga la guerra, declare el cese a las hostilidades, el cese a los bombardeos, el cese al fuego, ese es mi postura.

El Presidente sugirió que los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, sobre todo los que tienen derecho a veto, se pongan a la altura de las circunstancias y que demuestren que por encima de todo está el respeto a los derechos humanos.

Que respeten con hechos, ya basta de discursos, de palabras, de demagogia. Esa es nuestra postura.

Finalmente, admitió que no ha leído el comunicado de la cancillería mexicana, pero expresó su confianza a los diplomáticos mexicanos y en especial a la canciller, Alicia Bárcena.

México y Chile piden investigar crímenes en Gaza

El jueves, México y Chile remitieron una petición a la Corte Penal Internacional (CPI) para que investigue "la probable comisión de crímenes de su competencia" en los territorios palestinos, la segunda demanda internacional que concierte a la guerra entre Israel y Hamás después de que Sudáfrica acusara de genocidio a Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Según explicó el gobierno mexicano en un comunicado, el interés de ambos países "obedece a la creciente preocupación por la última escalada de violencia, en particular en contra de objetivos civiles, y la presunta comisión continua de crímenes bajo la jurisdicción de la Corte, específicamente a partir del ataque del 7 de octubre de 2023, llevado a cabo por militantes de Hamás y las hostilidades posteriores en Gaza".

La CPI y la CIJ son tribunales distintos, aunque ambos con sede en La Haya.

Israel condena postura de México

La Embajada de Israel en México lamentó esta solicitud de nuestro país y reiteró que mantiene el legítimo derecho de autodefensa en conformidad con el derecho internacional.

“Como indica el comunicado de la SRE, los terroristas de Hamás cometieron crímenes el 7 de octubre de 2023 y continúan incurriendo en ataques terroristas. Recordando que permanecen secuestradas 136 personas, violando las leyes internacionales y en completa negación de sus derechos”, indicó la embajada en un comunicado.

Finalmente dijo que Israel espera que la comunidad internacional condene el ataque terrorista contra civiles y manifieste su claro apoyo al derecho pleno de autodefensa.

