Asesinan a 'Ladrillazos' a Candidato a Diputado Gilbert Infante de Perú; ¿Quién Era?

El candidato a congresista Gilbert Infante, del partido Fe en Perú, fue asesinado la noche del martes en el distrito de Lima de Chorrillos, anunció este miércoles el candidato presidencial de dicha formación, Álvaro Paz de la Barra.

El líder del partido político, que tiene menos del 1% en intención de voto, afirmó en varios programas locales que Infante, el número 25 de la lista al Congreso de Fe en el Perú, fue asesinado "de manera brutal" la noche del martes cuando salía de una actividad del partido en dicho distrito, ubicado en el sur de la capital.

Ladrillazos lo dejaron herido de gravedad

"Él ha sido asesinado a ladrillazos, ya le habían comentado que a él no lo iban a asesinar con armas de fuego sino que iba a sufrir, así tal cual”, dijo Paz de la Barra.

El candidato presidencial, que participó la noche del martes en el debate electoral nacional, detalló que Infante fue herido de gravedad en la calle y falleció en el Hospital Casimiro Ulloa, en Miraflores.

"Estaba yendo justamente a verse con los que nos han acompañado afuera del debate (presidencial). Hoy recién a las cinco de la mañana me he enterado por su esposa y por su familia que, saliendo (fue asesinado). No es un accidente, es un asesinato”, añadió.

"Le decían ‘van a morir lentamente, así como tu presidente dice que nosotros en la cárcel vamos a cadena perpetua’", relató el candidato presidencial.

Con información de N+

HVI