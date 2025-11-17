Condena Tribunal de Bangladés a Pena de Muerte a Exprimera Ministra Sheikh Hasina

El Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladés declaró culpable de crímenes de lesa humanidad y condenó a muerte a la exprimera ministra Sheikh Hasina, por la represión de las protestas que tuvieron lugar en 2024 y que obligaron su dimisión.

Hasina permanece exiliada en la India desde su renuncia tras las protestas, donde murieron unas mil 500 personas, de acuerdo con un informe publicado por las Naciones Unidas.

El juez Golam Mortuza Mozumder, indicó en la lectura del veredicto retransmitido por una cadena de televisión de Bangladés:

Por sus cargos (de crímenes de lesa humanidad) hemos decidido imponerle solo una sentencia, que es la pena de muerte

Los asistentes a la sala del tribunal en Daca mostraron su entusiasmo, después de la lectura de la sentencia.

Según el fallo, la condena capital contra Hasina corresponde a su responsabilidad en el tiroteo y asesinato de 6 manifestantes desarmados en Daca el 5 de agosto de 2024.

La sentencia se anunció bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

Manifestantes durante una protesta exigiendo la demolición de la casa del padre de la Sheikh Hasina, condenada a muerte. Foto: Reuters

Sheikh Hasina

Sheikh Hasina, líder histórica de la Liga Awami y la primera ministra que ha gobernado Bangladés más tiempo, dejó el poder en agosto de 2024 luego de un levantamiento encabezado por estudiantes y jóvenes que denunciaban abusos de las fuerzas de seguridad, corrupción y represión política.

Las manifestaciones iniciaron de forma pacífica, pero fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad bajo su mando, lo que obligó su dimisión el 5 de agosto y su posterior huida a la India, donde permanece desde entonces.

Por su parte la exprimera ministra de Bangladés, Sheikh Hasina, denunció este lunes que su condena a muerte responde a un proceso político dirigido por el Gobierno interino de Muhammad Yunus, al que acusó de emplear un tribunal para intentar eliminarla a ella y a su partido.

En un comunicado difundido por la Liga Awami indicó:

Los veredictos anunciados en mi contra han sido dictados por un tribunal manipulado, establecido y presidido por un gobierno no elegido y sin mandato democrático. Son parciales y están motivados políticamente

"En su desagradable petición de la pena de muerte, revelan la descarada y asesina intención de figuras extremistas dentro del gobierno interino de eliminar a la última primera ministra electa de Bangladés", agregó.

Historias recomendadas:

Con información de EFE

LECQ