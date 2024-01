La diputada surcoreana del gobernante Partido del Poder Popular (PPP), Bae Hyun-jin, fue golpeada hoy en la cabeza en plena calle y hospitalizada con heridas leves, en un nuevo incidente de violencia contra políticos en el país asiático, el cual quedó registrado en un video difundido en redes sociales.

Bae se encontraba caminando este jueves en el distrito de Gangnam cuando un peatón se acercó a ella, la identificó por su nombre y le golpeó en la nuca con una piedra del tamaño de un puño, según el relato de la política.

La parlamentaria sufrió una hemorragia y fue hospitalizada en el centro médico universitario Soonchunhyang, y sus heridas no se consideran graves, según informó su oficina.

La Policía arrestó a un varón como supuesto autor del ataque cerca del lugar de los hechos.

Bae, de 40 años, es una expresentadora televisiva que fue elegida como diputada en la Asamblea Nacional en 2020, y ejerció como portavoz para el actual presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, tras ganar las elecciones de 2022.

