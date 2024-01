Explosión de Vehículo con Toneladas de Gas Deja Varios Muertos en Mongolia

Seis personas murieron y 14 resultaron heridas en una explosión de gas causada por un accidente de tránsito en Ulán Bator, capital de Mongolia, informaron las autoridades.

"Según los resultados preliminares, tres personas murieron en el incendio", indicó la Agencia Nacional Mongola de Manejo de Emergencias (NEMA) en su página web.

Agregó que tres bomberos también murieron en el percance y 14 personas fueron atendidas con heridas.

