Siete Elefantes Mueren en India Arrollados por un Tren de Pasajeros

Este sábado un tren de pasajeros en India colisionó con una manada de elefantes dejando como saldo, 7 paquidermos muertos, de acuerdo con autoridades.

En el accidente registrado en el estado de Assam donde viven unos 4 mil elefantes de los 22 mil en estado salvaje que cuenta India, ningún pasajero resultó herido.

V.V. Rakesh Reddy, un alto funcionario de la policía de Assam, dijo a AFP que siete elefantes murieron y otro más sufrió heridas.

El tren se dirigía a Nueva Delhi desde el estado de Mizoram. Tras el impacto, cinco vagones y la locomotora descarrilaron.

En las cañadas por donde se desplazan los elefantes, las autoridades indias introdujeron restricciones de velocidad.

Sin embargo este último accidente ocurrió fuera de dichas zonas, según indicó Kapinjal Kishore Sharma, un portavoz de los ferrocarriles indios.

El portavoz dijo a The Associated Press que el conductor del tren avistó la manada de unos 100 elefantes y aunque utilizó los frenos de emergencia, el tren impactó a algunos de ellos.

Los veterinarios realizaron autopsias a los elefantes que murieron y que durante el transcurso del día serán enterrados.

Las vías del tren en el estado son frecuentadas por elefantes, pero en un comunicado Indian Railways, indicó que el lugar del impacto no era un corredor designado para elefantes.

El tren Rajdhani Express, viajaba con 650 pasajeros a bordo cuando impactó contra los paquidermos.

Sharma señaló que el tren reanudó su viaje luego del accidente.

Hemos desvinculado los vagones que no descarrilaron, y el tren reanudó su viaje hacia Nueva Delhi. Alrededor de 200 pasajeros que estaban en los cinco vagones descarrilados han sido trasladados a Guwahati en un tren diferente

En esta época del año, cuando los campos de arroz están listos para la cosecha, los elefantes salvajes se adentran a menudo en las áreas habitadas por humanos.

