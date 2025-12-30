Taiwán Insta a Venezuela a Revisar Legitimidad de su Gobierno Antes de Criticar Otras Soberanías.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán instó este miércoles al gobierno venezolano a que, en lugar de "menospreciar de forma grosera" la soberanía de otros países, examine primero su "falta de legitimidad democrática", tras las recientes críticas de Caracas al apoyo militar estadounidense a la isla.

El Ejecutivo de Venezuela rechazó este lunes el posicionamiento que calificó como "peligroso" el anuncio de Estados Unidos de realizar una venta masiva de armas a Taiwán, al considerarlo una "grave injerencia" en los asuntos internos de China.

"Esta acción unilateral constituye una grave injerencia en los asuntos internos de la República Popular China y una violación flagrante de los compromisos asumidos por Washington", indicó la Cancillería venezolana en un comunicado.

Asimismo, reiteró su "inquebrantable adhesión" al principio de "una sola China", por el que se reconoce a Taiwán como una "parte inalienable" del territorio chino.

En un comunicado difundido este miércoles, la Cancillería taiwanesa reafirmó que la República de China (nombre oficial de Taiwán" es "un país democrático, soberano e independiente que no está subordinado a la República Popular China".

"Ninguna declaración que distorsione la condición soberana de Taiwán o niegue la elección democrática del pueblo taiwanés puede alterar el status quo a ambos lados del Estrecho, reconocido internacionalmente.

Video: China Despliega Fuerzas Navales Alrededor de Taiwán por Buques de Guerra de EUA.

"Aunque Venezuela vuelva a secundar a China y trate de engañar a la comunidad internacional con falsedades, ello no cambiará los hechos", señaló el texto oficial.

La Cancillería cuestionó la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro y lo instó a dejar ataques externos para atender su déficit democrático, la falta de respaldo popular y las demandas internas de derechos y libertades.

El Ministerio de Relaciones Exteriores sugiere que el gobierno venezolano, en lugar de menospreciar groseramente la soberanía de otros países, debería primero examinar la legitimidad de su propio gobierno, que carece de apoyo popular

La prioridad inmediata de las autoridades venezolanas debería ser responder a las demandas de su pueblo en materia de democracia, libertad, derechos humanos, Estado de derecho y dignidad básica de vida

Las críticas venezolanas a la venta de armas estadounidenses a Taiwán ocurrieron el mismo día en que China lanzó su última ronda de maniobras militares a gran escala alrededor de la isla.

Los ejercicios se extendieron durante dos días y Pekín ejecutó entrenamientos con fuego real de largo alcance.

Con información de EFE

ASJ