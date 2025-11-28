Tragedia en Hong Kong: Sube Cifra de Muertos a 128 y Sigue Búsqueda de Sobrevivientes

La cifra de muertos por el incendio que arrasó con un complejo residencial en Hong Kong aumentó a 128, luego de que los bomberos hallaran decenas de cuerpos.

Los equipos de emergencia encontraron los restos durante una búsqueda intensiva departamento por departamento en los ocho edificios que conforman el complejo.

Los socorristas estaban dando prioridad a las viviendas desde las que pidieron auxilio, pero a las que no pudieron llegar por las fuertes llamaradas.

Las autoridades no descartaban que el número de cuerpos hallados podría aumentar, ya que continuaban con las operaciones de búsqueda y rescate.

No estaba claro cuántas personas podrían estar todavía dentro de los edificios, que tenía casi 2 mil departamentos y unos 4 mil 800 residentes.

Cuerpos irreconocibles

Chris Tang, secretario de Seguridad, informó que algunas de las víctimas estaban tan quemados que no han sido identificados.

El funcionario agregó que la investigación sobre lo que originó el incendio dentro del complejo Wang Fuk Court duraría al menos de tres a cuatro semanas.

Los bomberos informaron que algunas de las alarmas de incendios dentro del complejo no funcionaban, lo que podría traer consecuencias legales.

Incendios mortíferos

El incidente ocurrió la tarde del miércoles en una de las ocho torres del residencial, saltando rápidamente de una a otra mientras el andamiaje de bambú cubierto con redes para remodelaciones se incendiaba.

Al final, la cercanía de las construcciones y los materiales usados en la renovación provocaron que los siete edificios restantes quedaran envueltos en llamaradas.

El de Wang Fuk Court es el incendio mortal más importante en Hong Kong en décadas, por encima del ocurrido en un edificio comercial en Kowloon, en 1996, que mató a 41 personas.

En 1948, un almacén ardió, dejando un saldo de 176 personas muertas, según el South China Morning Post.

