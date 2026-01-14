Tren de Pasajeros se Descarrila e Incendia Tras Caerle Grúa, en Tailandia; Hay Varios Muertos

Un accidente en una parte de un ambicioso proyecto ferroviario de alta velocidad que conectará a China con gran parte del sudeste asiático dejó un saldo de 29 personas muertas y 64 heridas.

El percance ocurrió cuando una grúa de construcción cayó sobre un tren de pasajeros en movimiento y provocó un descarrilamiento y un incendio, provocando el saldo fatal.

Los hechos ocurrieron en la provincia de Nakhon Ratchasima, en el noroeste de Tailandia, cuando el tren que iba de Bangkok a Ubon Ratchathani, resultó afectado por la caída de la pesada unidad.

La grúa se estaba utilizando para construir un tramo elevado del ferrocarril.

Fotos publicadas en los medios tailandeses mostraron columnas de humo blanco y luego oscuro sobre la escena, y equipo de construcción colgando entre dos pilares de soporte de concreto.

Mientras que un video de la emisora pública ThaiPBS mostraba a rescatistas parados sobre los vagones de tren volcados, y a lo largo de la vía estaban lo que parecían restos de la grúa.

Cuadrillas de rescate llegan a la zona del siniestro. Foto: Reuters

Rescatistas llegan a la zona

Las cuadrillas de rescatistas llegaron hasta la zona del siniestro y comenzaron con las labores para ayudar a los heridos y sacar de entre los escombros los cuerpos de quienes perdieron la vida.

El tren llevaba tres vagones y los dos últimos fueron los más dañados, según medios tailandeses; mientras que el ministro de Transporte, Piphat Ratchakitprakan, informó que iban a bordo 195 personas.

El tramo elevado afectado forma parte de un proyecto ferroviario tailandés-chino de alta velocidad que conecta la capital nacional, Bangkok, con la provincia nororiental de Nong Khai, que limita con Laos.

El costo de inversión de este proyecto de dos etapas es de más de 16 mil 800 mdd y está asociado con un ambicioso plan para conectar China con el sudeste asiático bajo la Iniciativa de la Franja y la Ruta de Beijing.

Con información de AP

