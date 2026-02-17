Avalancha en Castle Peak Deja 10 Esquiadores Desaparecidos en el Norte de California

Un grupo de 16 esquiadores se encontró con una avalancha en la zona de Castle Peak en Truckee, al norte de California, aproximadamente a las 11:30 horas de hoy, martes 17 de febrero 2026.

Al menos seis de los esquiadores sobrevivieron y permanecen en el lugar, esperando ser rescatados. Los diez restantes se encontraban desaparecidos al momento de este comunicado. El grupo estaba formado por cuatro guías de esquí y 12 clientes.

Equipos de rescate de esquí altamente capacitados partieron tanto del complejo de esquí Boreal Mountain como del Centro de Aventuras Alder Creek de Tahoe Donner para ayudar a los seis supervivientes, a quienes se les indicó que se refugiaran en el lugar lo mejor posible dadas las condiciones. También se desplegó un equipo SnoCat desde el Centro de Aventuras Alder Creek.

Avalancha hoy al Norte de California. Foto: AP

Hay 46 equipos de rescate

Las labores de rescate continúan con 46 equipos de emergencia. Las condiciones meteorológicas siguen siendo muy peligrosas. El Centro de Avalanchas de Sierra emitió previamente una alerta de avalancha para hoy, vigente desde las 5:00 a. m. hasta las 5:00 a. m. del 18 de febrero, indicando:

“Existe un alto peligro de avalancha en la zona rural. Se esperan grandes avalanchas el martes por la noche y al menos hasta la madrugada del miércoles en terrenos rurales. El alto peligro de avalancha podría continuar durante el día del miércoles”.

La Oficina del Sheriff del Condado de Nevada desea agradecer a las siguientes agencias por su asistencia directa en estos esfuerzos de rescate: Búsqueda y Rescate del Sheriff del Condado de Nevada, Oficina del Sheriff del Condado de Placer, Búsqueda y Rescate de Tahoe Nordic, Oficina del Sheriff del Condado de Washoe, Búsqueda y Rescate del Condado de Washoe y Truckee Fire. Este incidente continúa activo y en curso.

Historias recomendadas:

Con informaicón de AP