Ayuda de Estados Unidos a Ucrania "Se Ha Detenido", Advierte la Casa Blanca

La asistencia estadounidense a Ucrania en su guerra contra Rusia ha cesado, informó el jueves la Casa Blanca, mientras continúan las negociaciones en Washington sobre un paquete de ayuda que podría estar vinculado a una revisión de las medidas de seguridad fronteriza.

El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, declaró a la prensa que "la ayuda que proporcionábamos se ha detenido".

Así lo hizo saber ante los medios de comunicación:

Emitimos el último paquete con las reservas disponibles que teníamos y por eso es fundamental que el Congreso avance en la solicitud suplementaria de seguridad para que consigamos más fondos

Horas antes del anuncio, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, señaló que las "dudas" de los aliados occidentales sobre la ayuda a Kiev alientan a Vladimir Putin, que quiere "ocupar" toda Ucrania.

Tenemos que vigilar la retórica de Vladimir Putin. No va a detenerse. Quiere ocuparnos completamente

Desde Vilna, Lituania, junto a su homólogo lituano, Gitanas Nauseda, el mandatario ucraniano añadió que "a veces, las dudas de los socios respecto a la ayuda financiera y militar a Ucrania no hacen más que aumentar la valentía y la fuerza de Rusia", lamentó:

Putin no se detendrá si Ucrania y sus aliados no acaban con él

En caso de derrota ucraniana, otros vecinos de Rusia corren el riesgo de ser atacados, advirtió Zelenski. "Tenemos que entender que Lituania, Letonia, Estonia y Moldavia podrían ser las próximas víctimas, si no resistimos", reiteró.

El presidente ucraniano se refirió a Estonia, Letonia y Lituania como "amigos fiables" y "socios de principios", en un mensaje en la red social X.

La gira por estas antiguas repúblicas soviéticas, ahora integradas en la OTAN y la Unión Europea, es el primer viaje oficial de Zelenski al extranjero en 2024.

En las últimas semanas, Ucrania fue blanco de intensos bombardeos rusos, a los que respondió con ataques contra la ciudad rusa de Belgorod, situada cerca de la frontera.

Zelenski rechazó una pausa en los combates

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo el jueves que un alto el fuego en la guerra ruso-ucraniana no conduciría a un diálogo político y solo beneficiaría a Moscú.

Zelenski, rechazó hoy una posible pausa en los combates, aduciendo que eso sólo beneficiará a Rusia, que entonces podrá producir y recibir de Irán y Corea del Norte el armamento necesario para lograr sus objetivos en el campo de batalla.

Una pausa en el campo de batalla no es un cese de la guerra, no conducirá a la paz y sólo beneficiará a Rusia

En declaraciones a la prensa en la capital estonia, Tallin, durante una amplia gira por la región del Báltico, Zelenski afirmó que cualquier pausa supondría el riesgo de permitir a Rusia reagruparse y aumentar su suministro de municiones, y advirtió: "No nos arriesgaremos".

"La pausa no llevaría al fin de la guerra, no llevaría al diálogo político con Rusia o con alguien más (...) Y gracias a Dios todo esto se decide en Ucrania y no habrá pausas que beneficien a Rusia", agregó.

Rusia tiene déficit de armamento, asegura Zelenski

Después de que el diario "New York Times" informara de que el presidente ruso, Vladímir Putin, hizo llegar el mensaje a través de canales diplomáticos de que estaría dispuesto a un cese de las hostilidades, Zelenski lo rechazó rotundamente.

Advirtió que un alto el fuego no traería consigo un "diálogo político", ya que Rusia nunca cederá los territorios ucranianos anexionados.

Zelenski aseguró que Kiev conoce el volumen de producción armamentista del enemigo y que éste tiene grandes carencias de drones y proyectiles de artillería.

Rusia tiene un gran déficit. Y de misiles también

Por eso, Rusia compra drones a Irán, con el que negocia también el suministro de misiles. De Corea del Norte, según Zelenski, ha recibido ya "más de un millón de proyectiles" y "algunos misiles".

