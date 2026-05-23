Captan Durante Transmisión Momento Exacto de Posibles Balazos Cerca de la Casa Blanca: Video

Una serie de disparos se registró en las inmediaciones de la Casa Blanca, en Washington D.C., la tarde de este sábado 23 de mayo 2026, pero hubo una particularidad: las detonaciones se escucharon cerca de la sala de prensa, por lo que el momento exacto de incertidumbre quedó grabado en video, durante transmisiones en vivo y cobertura diaria.

De acuerdo con los primeros, fueron alrededor de 30 disparos los que se registraron, por lo que se desplegó una intensa movilización de agentes federales y corporaciones de seguridad en la capital de Estados Unidos.

Video: Reportaron Disparos Cerca de la Casa Blanca con Donald Trump en la Residencia

Momento exacto de los disparos en inmediaciones de la Casa Blanca

Las primeras investigaciones apuntan a que los disparos fueron realizados en la intersección de la calle 17 y la avenida Pennsylvania Northwest, ubicada a escasos metros de la sede presidencial.

El turista canadiense Reid Adrian contó a la AFP que se encontraba en la zona cuando se escucharon "probablemente entre 20 y 25 ruidos que sonaban como fuegos artificiales, pero eran disparos, y entonces todo el mundo empezó a correr".

Los periodistas que estaban en el Jardín Norte de la Casa Blanca en ese momento dijeron en X que se les ordenó correr y refugiarse en la sala de prensa.

La corresponsal de ABC News Selina Wang estaba grabando un video para las redes sociales cuando estallaron los aparentes disparos, captando el sonido de los tiros mientras se lanzaba al suelo.

"Sonaron como decenas de disparos", dijo en X.

Un portavoz del Servicio Secreto dijo a la AFP en un mensaje de texto que el organismo aún estaba recopilando información sobre el incidente.

Con información de AFP.

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