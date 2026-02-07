CBP Incauta Más de Tres Toneladas de Marihuana en Aguas Internacionales

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), en coordinación con lo que aseguraron son socios internacionales, incautaron más de tres toneladas de marihuana que eran transportadas en una lancha rápida en aguas internacionales, informó la dependencia estadounidense, en un post en X.

Durante el operativo, cinco personas fueron detenidas y puestas a disposición de las autoridades correspondientes. Una tripulación de MQ-9 de Operaciones Aéreas y Marinas avistó el buque rápido cargado de narcóticos. La interdicción resultó en la incautación de más de 3 mil paquetes de marihuana.

Rutas marítimas

De acuerdo con las autoridades, este tipo de embarcaciones, comúnmente conocidas como “narcolanchas”, son utilizadas con frecuencia por organizaciones criminales transnacionales debido a su alta velocidad, bajo perfil y capacidad para evadir la vigilancia marítima.

Estas lanchas suelen operar en rutas marítimas estratégicas para el tráfico de drogas, aprovechando la amplitud de aguas internacionales y las dificultades de supervisión en mar abierto.

La CBP ha señalado en diversas ocasiones que el tráfico marítimo de estupefacientes representa uno de los mayores desafíos en el combate al narcotráfico, ya que las organizaciones criminales recurren a métodos cada vez más sofisticados para transportar grandes cargamentos de droga hacia mercados internacionales.

