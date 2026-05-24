China Envía a una Astronauta al Espacio en su Ruta Hacia la Luna

China lanzó su nave tripulada Shenzhou-23 y logró acoplarla con éxito a una estación espacial en la madrugada del lunes, en el marco de las ambiciones de Pekín de enviar seres humanos a la Luna de aquí a 2030, informan los medios estatales.

Durante esta misión, un astronauta chino pasará un año entero en órbita a bordo de la estación espacial Tiangong ("Palacio Celestial", en chino), un hito crucial para el programa de alunizaje de Pekín.

Gracias a inversiones masivas, el gigante asiático ha desarrollado enormemente su programa espacial y compite ahora con Estados Unidos y su programa Artemis para volver a pisar el satélite terrestre.

El cohete lanzadera Larga Marcha 2F despegó envuelto en una nube de llamas y humo a las 23H08 (15H08 GMT) desde el centro de lanzamiento de Jiuquan, situado en el desierto del Gobi, en el noroeste de China, según mostraron las imágenes de la cadena estatal CCTV.

La nave se copló con éxito a la estación espacial tras un vuelo de unas 3,5 horas, informó la agencia estatal Xinhua, que citó a la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China (CMSA).

"Los astronautas se encuentran en buen estado y el lanzamiento ha sido un éxito total", añadió.

Esta experiencia permitirá estudiar los efectos de una larga estancia en microgravedad, indispensable para eventuales futuras misiones lunares o incluso a Marte.

La misión marca también el primer vuelo espacial realizado por un astronauta originario de Hong Kong: Li Jiaying, de 43 años, que antes trabajaba para la policía de ese territorio semiautónomo chino.

Los otros miembros de la tripulación son el comandante Zhu Yangzhu, un ingeniero espacial de 39 años, y Zhang Zhiyuan, un expiloto de la fuerza aérea, también de 39 años, que viajará por primera vez al espacio.

Además de la estancia orbital de un año, los tripulantes realizarán numerosos experimentos vinculados a las ciencias de materiales, la física de fluidos y la medicina.

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