Huracán Melissa se Dirige hacia Cuba tras Su Paso por Jamaica; ¿Viene hacia México?

El Servicio Meteorológico Nacional de México (SMN) y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), que han estado monitoreando el huracán Melissa, reportan que Cuba se enfrenta ahora al impacto del meteoro de categoría 4 tras salir de Jamaica. En N+ te decimos si afectará a México.

Huracán Melissa toca tierra en Jamaica - EN VIVO

Video relacionado: Clima Hoy en México del 28 de Octubre de 2025 con Raquel Méndez: Ubicación y Trayectoria de Melissa



Así se ve el huracán Melissa al bajar a categoría 4 rumbo a Cuba

Imágenes satelitales muestran el huracán Melissa, ahora como una tormenta de categoría 4, al cruzar al otro lado de Jamaica después de tocar tierra hace unas horas.

Hurricane Melissa, now a Category 4 storm with an occluded eye, has crossed to the other side of Jamaica after making landfall a few hours ago. pic.twitter.com/Iw9zAz98N5 — CIRA (@CIRA_CSU) October 28, 2025

Se espera que la velocidad máxima del viento del huracán ronde los 230 kilómetros por hora y se mueva del oeste hacia el noreste de Jamaica. De acuerdo con el Centro de Huracanes de EUA (NHC), se reporta lo siguiente:

#Melissa ahora como #Huracán de categoría 4. Se localiza a 20 km al este de dicha isla.



No representa riesgo para #México. Detalles, en el gráfico. pic.twitter.com/E4TIxVhvHO — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 28, 2025

Se espera que Melissa llegue al sureste de Cuba como un huracán mayor extremadamente peligroso, y podría seguir siendo un huracán mayor cuando atraviese el sureste de las Bahamas

Aviones cazahuracanes de EUA saldrán de nuevo

Se prevé que los aviones cazahuracanes de Estados Unidos salgan la noche de este martes 28 de octubre de 2025, en la noche, para recopilar más información sobre la trayectoria de Melissa.

5 pm EDT - Extremely powerful Hurricane #Melissa beginning to pull away from Jamaica and headed toward eastern Cuba. Here are the Key Messages. Visit https://t.co/tW4KeGe9uJ for updates. pic.twitter.com/HsuOCgzfGA — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 28, 2025



Esto es lo que debe saber mientras el huracán Melissa se acerca a Cuba

El poderoso huracán Melissa continúa perdiendo fuerza, pero sigue siendo un huracán muy peligroso en su trayectoria rumbo a Cuba.

Se pronostica que el huracán toque tierra en el sureste de Cuba durante la noche, probablemente unas horas después de la medianoche, como una tormenta de categoría 4 o 3. Se prevé que Cuba registre entre 50 y 76 cm de lluvia que podrían provocar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra potencialmente mortales, vientos de 209 a 225 km/h cerca de su centro al tocar tierra y una marejada ciclónica de hasta 3.6 metros.

Santiago de Cuba conoce la hora en que llegue Melissa

• Peores condiciones en Cuba se esperan del martes, a las 22:00 horas al miércoles, a las 8:00 horas.

• Ráfagas de viento máximas: de 161 a 203 km/h

• Precipitaciones adicionales: de 254 a 406 mm, localmente hasta 635 mm (promedio de octubre: 194 mm)

Aviso de huracán vigente para: Jamaica; Provincias cubanas de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Las Tunas; sureste y centro de Bahamas

Vigilancia de huracán vigente para: Bermudas

Aviso de tormenta tropical vigente para: Haití, provincia cubana de Camagüey, Islas Turcas y Caicos.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI