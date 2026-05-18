Cocaína, entre Ropa de la Marca de Kim Kardashian: Así Hallaron Millonario Cargamento

Un camionero fue condenado en Reino Unido luego de haber sido descubierto transportando un cargamento millonario de cocaína oculto entre ropa de la marcha de Kim Kardashian.

Las autoridades británicas informaron que el conductor, identificado como Jakub Jan Konkel, recibió una sentencia de 13 años y seis meses de prisión por tráfico de drogas.

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El caso ocurrió en septiembre de 2025, cuando agentes de aduanas inspeccionaron un tráiler que ingresaba a Reino Unido desde Países Bajos a través del puerto de Puerto de Harwich.

Según la National Crime Agency (NCA), el vehículo transportaba 28 palés de ropa y ropa interior de la marca de Kim Kardashian.

Durante la revisión con rayos X, las autoridades detectaron un compartimento oculto en el revestimiento de las puertas traseras del remolque.

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El cargamento estaba valuado en millones de dólares

La agencia británica detalló que dentro del escondite localizaron 90 paquetes de cocaína, cada uno con un peso aproximado de un kilogramo.

El valor estimado de la droga ascendía a 7.2 millones de libras esterlinas, equivalentes a cerca de 9.6 millones de dólares.

De acuerdo con las autoridades, Jakub Jan Konkel inicialmente negó conocer la presencia de la droga en el camión. Sin embargo, posteriormente se declaró culpable del delito de tráfico de estupefacientes.

El conductor admitió haber aceptado transportar la cocaína a cambio de un pago de 5 mil dólares. La sentencia fue dictada por un tribunal de Chelmsford Crown Court.

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