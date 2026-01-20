“Futuro de la Inclusión”, El Foro Moderado por Enrique Acevedo en Davos 2026

Enrique Acevedo, conductor de noticias En En Punto de N+,, moderó hoy, 20 de enero de 2026, el foro “Futuro de la Inclusión”, en el marco del Foro Económico Mundial en Davos.

La equidad parece ser un término neutral, no neutral en el sentido de que pierda fuerza, sino en el sentido de que no tiene connotaciones políticas.

Al respecto, Niall Ferguson, miembro de la Institución Hoover, Universidad de Stanford, aseguró que los programas de diversidad, equidad e inclusión empezaron a centrarse en la igualdad de resultados y dejaron de centrarse en la creación de igualdad de oportunidades.

Bueno, me parece interesante que hayas hablado de la igualdad de oportunidades, creo que eso cuenta con todo mi apoyo. Lo que creo que salió mal en la última década, o algo más, fue que los programas de diversidad, equidad e inclusión empezaron a centrarse en la igualdad de resultados y dejaron de centrarse en la creación de igualdad de oportunidades, empezaron a centrarse en la discriminación, y eso es algo a lo que me opongo. Y creo que eso ha generado el tipo de reacción política a la que aludías.

También indicó que la diversidad, equidad e inclusión, han sido dañadas por la izquierda progresista.

Así que creo que la terminología de diversidad, equidad e inclusión ha sido dañada en gran medida, especialmente en el mundo en el que vivo, en el mundo académico. La parte realmente problemática fue el término 'equidad', que comenzó a ser utilizado por la izquierda progresista para significar igualdad de resultados. Eso es algo tras lo cual ninguna sociedad puede prosperar si lo persigue. Así que estamos viendo, creo, una corrección necesaria. El peligro es que, en el proceso de corrección, terminemos con la politización y luego con un exceso en el sentido contrario. Lo cual creo que sería indeseable.

Iris Bohnet, directora del Programa de Mujeres y Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard, aseguró que la diversidad, equidad e inclusión está en constante cambio.

Debe sobrevivir al momento, pero no sé si en el futuro seguiremos llamándolo DEI. Al igual que todo lo demás que está en constante cambio en este momento, el DEI también lo está, y sin duda hay cosas que podemos aprender del pasado que no han funcionado tan bien, destacando el trabajo que hemos realizado y evolucionándolo. Por eso, el término que me gusta usar es justicia, en el sentido de crear verdaderas oportunidades equitativas para todos.

