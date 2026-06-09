Congreso de EUA Aprueba Plan de Trump de 70 Mil Millones de Dólares contra Inmigración

El Congreso de Estados Unidos aprobó este martes 9 de junio de 2026 un proyecto de ley que financiará a Donald Trump con 70 mil millones de dólares para combatir la migración. El monto abarcaría el resto del mandato del republicano.

El plan incluye 38 mil millones de dólares para el financiamiento del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Se aprobaron 26 mil millones para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

La ley, que ya pasó por el Senado, será firmada en el Despacho Oval.

No podrán dejar a ICE sin presupuesto el resto del gobierno de Trump

Estos nuevos fondos se sumarán a los casi 140 mil millones de dólares que aprobó el Congreso, de mayoría republicana, durante el año pasado. En los últimos meses, Donald Trump ha recibido una mayor presión por parte de sus partidarios para que mantenga una línea dura contra la inmigración, después de que su gobierno no llegara al objetivo inicial de un millón de expulsiones al año.

Este martes, Tom Homan, actual director interino de ICE y uno de los principales portavoces del discurso antimigrantes entre los republicanos, anunció que desplegará más agentes migratorios en Nueva York. La ciudad, mayoritariamente demócrata, es considerada como un santuario para la migración tan importante como Chicago y Los Ángeles.

Después de la muerte de dos manifestantes estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti, en Minneapolis, el Partido Demócrata consiguió detener el financiamiento de ICE, que enfrentó duras críticas por sus operativos. Esta maniobra llevó a una parálisis parcial de gobierno estadounidense.

Ahora, Mike Johnson, el presidente republicano de la Cámara de Representantes, celebró en un comunicado que “los demócratas no podrán retirar la financiación” del ICE durante los próximos años.

Queda fuera petición para que ICE usara cámaras corporales

Por su parte, Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara, declaró:

"Consideramos que los dólares de los contribuyentes deberían utilizarse para hacer la vida más asequible para los estadounidenses, no para dar un nuevo cheque en blanco de 70 mil millones de dólares al ICE”.

Las peticiones de los demócratas no quedaron reflejadas en la ley aprobada. El partido exigía que los agentes de ICE usaran cámaras corporales para documentar las detenciones.

La ley presupuestaría también dejó algunas peticiones importantes de Donald Trump, como el presupuesto para construir un salón de baile en la Casa Blanca.

Con información de AFP