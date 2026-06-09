Congreso de EUA Aprueba Plan de Trump de 70 Mil Millones de Dólares contra Inmigración

El Congreso de Estados Unidos aprobó un plan de Donald Trump por 70 mil millones de dólares para combatir la inmigración

Donald TrumpAprueban plan de Trump de 70 mil millones de dólares contra migración. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Impactante: Trump recibe 70 mil millones de dólares del Congreso para luchar contra la inmigración. Descubre cómo se distribuirán los fondos entre ICE y la patrulla fronteriza.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+