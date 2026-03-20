Consulado de México Emite Orden de Evacuación Urgente en Hawái: ¿Cuál es la Situación de Riesgo?
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El Consulado emitió una orden de evacuación para las comunidades de Wahiawa, Haleiwa y Waialua, ¿cuál es la situación de emergencia?
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Esta noche, el Consulado General de México en San Francisco emitió una alerta por una situación de riesgo en Hawái, en su cuenta de X, publicó:
"Atención Comunidad 🇲🇽 en Hawái! La Agencia de Atención a Emergencias emitió una orden de evacuación para Wahiawa, Haleiwa y Waialua".
Las órdenes de evacuación es debido a que la presa de Wahiawa se enfrenta a un grave riesgo de colapso en medio de peligrosas inundaciones.
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