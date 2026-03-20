Consulado de México Emite Orden de Evacuación Urgente en Hawái: ¿Cuál es la Situación de Riesgo? 

Esta noche, el Consulado General de México en San Francisco emitió una alerta por una situación de riesgo en Hawái, en su cuenta de X, publicó:

"Atención Comunidad 🇲🇽 en Hawái! La Agencia de Atención a Emergencias emitió una orden de evacuación para Wahiawa, Haleiwa y Waialua".

Las órdenes de evacuación es debido a que la presa de Wahiawa se enfrenta a un grave riesgo de colapso en medio de peligrosas inundaciones.

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