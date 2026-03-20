Inicio Internacional Consulado de México Emite Orden de Evacuación Urgente en Hawái: ¿Cuál es la Situación de Riesgo? 

Consulado de México Emite Orden de Evacuación Urgente en Hawái: ¿Cuál es la Situación de Riesgo? 

|

N+

-

El Consulado emitió una orden de evacuación para las comunidades de Wahiawa, Haleiwa y Waialua, ¿cuál es la situación de emergencia?

Consulado de México Emite Orden de Evacuación Urgente en Hawái: ¿Cuál es la Situación de Riesgo? 

Barco está encallado en una playa frente a Kihei, Hawai. Foto: AP

COMPARTE:

Esta noche, el Consulado General de México en San Francisco emitió una alerta por una situación de riesgo en Hawái, en su cuenta de X, publicó:

"Atención Comunidad 🇲🇽 en Hawái! La Agencia de Atención a Emergencias emitió una orden de evacuación para Wahiawa, Haleiwa y Waialua".  

Las órdenes de evacuación es debido a que la presa de Wahiawa se enfrenta a un grave riesgo de colapso en medio de peligrosas inundaciones.

Información N+
 

Lluvias e Inundaciones
Inicio Internacional Consulado de México emite orden de evacuacion urgente en hawai cual es la situacion de riesgo