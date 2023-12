COP28 Logra Acuerdo Histórico para el Fin de la Era de los Combustibles Fósiles

Casi 200 países lanzaron este miércoles 13 de diciembre de 2023 en la COP28 un histórico llamado para efectuar "una transición" energética que permita abandonar progresivamente los combustibles fósiles.

Esta transición de las energías que han causado el calentamiento del planeta debe acelerarse "en esta década crucial", explicó la declaración final de la conferencia climática.

El objetivo es llegar a 2050 con un balance "neutro" de emisiones de gases de efecto invernadero, como estipula el Acuerdo de París de 2015.

"Hemos sentado las bases para lograr un cambio transformador histórico", declaró el presidente de la conferencia, el emiratí Sultan Al Jaber, entre los aplausos de los asistentes.

Noticia relacionada: Presidente de COP28 Desata Polémica por Comentarios sobre Combustibles Fósiles

Los países tuvieron que negociar un día más allá del cierre oficial de la COP28 para alcanzar un acuerdo.

After two weeks of negotiations at COP28, The UAE Consensus keeps our North Star of limiting global warming below 1.5°C within reach.#COP28 #UAEConsensus #UniteActDeliver pic.twitter.com/DATMUdxdHj