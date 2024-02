Un tribunal en Francia determinó que no se puede despedir a un empleado porque no es “lo suficientemente divertido”. Esta decisión llega tras un juicio por el despido injustificado de un hombre que no compartía “los valores de diversión” que había en su empresa.

El caso se remonta a 2015, cuando un hombre, al que se identificó como “señor T” fue despedido de la consultora Cubik Partners por “incompetencia profesional”. Sin embargo, la empresa especificó que se le había despedido por “no compartir los valores de diversión” del lugar donde trabajó cuatro años.

Según denunció el hombre despedido, en la empresa se consideraban obligatorias las reuniones extralaborales donde se bebían “grandes cantidades de alcohol”. Estas prácticas incluían “ser presionado por colegas en prácticas que incluían promiscuidad, la intimidación e incitación a varios excesos”.

Pese a haber sido ascendido en una ocasión, el “señor T” tuvo múltiples problemas en la empresa por no apoyar “estos valores” y por rehusarse a participar en reuniones ajenas al trabajo.

Tras varios años de litigio, “señor T” ganó en el principal tribunal de Francia, que juzgó que el despido estaba injustificado.

Lo que más ha llamado la atención de abogados y de la prensa, es que el tribunal determinó que ninguna empresa puede obligar a sus empleados a divertirse y que cualquier presión de este tipo contraviene la libertad de expresión del trabajador.

El “señor T” exigió una compensación por 461 mil euros, equivalentes a más de 9 millones de pesos mexicanos. De momento, la corte decidió que Cubik Partners pague 3 mil euros, aproximadamente 60 mil pesos, y anunció que analizará si admite la compensación mayor que exige el agraviado.