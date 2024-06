Darren Lewis, Excorredor de Bears, Muere de Cáncer a los 55 Años

Darren Lewis, excorredor de los Chicago Bears de la NFL, quien estuvo en prisión por varios robos a mano armada, falleció a los 55 años debido al cáncer de piel que padecía.

Lewis fue seleccionado por los Bears en la sexta ronda del Draft de 1991. Jugó tres temporadas en Chicago, en las que llevó el balón 90 veces para 382 yardas y cinco anotaciones; también sumó 18 recepciones para 175 yardas.

El nacido en Dallas, Texas, dejó el futbol americano en 1993 luego de sufrir un arresto por agresión doméstica, situación que no superó y cayó en una cadena de adicciones y en diversos actos delictivos que lo llevaron a la prisión.

Su serie de arrestos por robo empezaron en 1998 y se repitieron en 2004, 2005 y 2006.

Fue puesto en libertad en el 2010, pero reincidió en 2014.

En esta última ocasión se declaró culpable de una serie de robos a mano armada en el área de Dallas; fue sentenciado a 27 años en una prisión federal.

El pasado 12 de junio, a pesar de su deteriorada salud, concedió una entrevista al diario Bryan-College Station Eagle en la que compartió sus pensamientos que lo llevaron a prisión.

El exestrella de Texas A&M del futbol colegial reconoció que gracias a su encierro entendió muchas cosas y explicó sin olvidar agradecer a su esposa por estar a su lado.

La prisión me cambió de muchas maneras; realmente me salvó la vida, cambió mi forma de ver las cosas, de abordarlas y me dio la oportunidad de sentarme y estudiar la palabra de Dios para que a través de él pudiera difundir su palabra. Gracias a mi esposa Tammie, que siempre ha estado ahí para mí sin importar lo bajo que estuviera, nunca me dejó.