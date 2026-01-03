Departamento de Justicia de EUA Publica Nueva Acusación Contra Nicolás Maduro y su Esposa

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó los cargos en contra de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

¿Qué dice la acusación contra Nicolás Maduro?

La acusación formal acusa a Maduro de liderar un gobierno corrupto e ilegítimo que, durante décadas, ha utilizado el poder gubernamental para proteger y promover actividades ilegales, incluido el narcotráfico. Alega que las actividades relacionadas con el narcotráfico han enriquecido y consolidado a la élite política y militar venezolana.

Las autoridades estadounidenses alegan que Maduro se asoció con “algunos de los narcotraficantes y narcoterroristas más violentos y prolíficos del mundo” para traer toneladas de cocaína a Estados Unidos, según la acusación.

Información en desarrollo