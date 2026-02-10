Hallan con Vida a la Senadora Aída Quilcué, Revela el Ministro de Defensa de Colombia

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez, reveló la tarde de este martes 10 de febrero de 2026, que fue hallada con vida la senadora indígena Aída Quilcué, quien presuntamente habría sido secuestrada con su equipo de seguridad mientras viajaba en su camioneta por una carretera. Así lo dio a conocer en redes sociales el funcionario colombiano:

La guardia indígena informa que ya encontraron a nuestra senadora @aida_quilcue y sus escoltas. Todos están bien.



— Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) February 10, 2026

La guardia indígena informa que ya encontraron a nuestra senadora Aída Quilcué y sus escoltas. Todos están bien. Nuestro Fuerza Pública avanza a la zona. Una vez se tenga mayor información será comunicada

Previamente se informó que la senadora indígena colombiana Aída Quilcué, cercana al presidente Gustavo Petro, y miembros de su equipo de seguridad fueron secuestrados este martes 10 de febrero de 2026 en una carretera del departamento del Cauca, del que es oriunda, denunció su equipo de trabajo.

#SOS informamos a al opinión pública que la Senadora Aida Quilcue y su esquema de seguridad presuntamente ha sido secuestrados en el tramo Inzá - Totoro Cauca.



Solicitamos la mayor colaboración sobre información de la integridad de la Senadora y su esquema de seguridad.



— Aida Quilcué (@aida_quilcue) February 10, 2026

Informamos a la opinión pública que la Senadora Aída Quilcué y su esquema de seguridad presuntamente han sido secuestrados en el tramo Inzá-Totoro, Cauca. Solicitamos la mayor colaboración sobre información de la integridad de la senadora y su esquema de seguridad

Petro revela que escapó de intento de asesinato

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reveló este martes que escapó de un intento de asesinato cuando volaba en un helicóptero, luego de meses de advertencias en un supuesto plan para atentar contra él.

Informó que la noche del lunes no pudo aterrizar en el departamento de Córdoba porque "temía" que "le iban a disparar" a la aeronave en la que se transportaba. Así lo describió el mandatario colombiano en una reunión con ministros transmitida en vivo.

Cogimos mar abierto cuatro horas y llegué a donde no teníamos que llegar. Escapándome de que me maten

El presidente Gustavo Petro detalló que la senadora se transportaba en una camioneta cuando fue interceptado por desconocidos a las 13:30 hora local en el páramo de Totoró, en el Cauca, zona con influencia de las disidencias de las FARC y añadió el mandatario en un consejo de ministros, capital del departamento caribeño de Córdoba, al comentar el secuestro de la senadora de la coalición oficialista Pacto Histórico.

🔴El Presidente @petrogustavo rechazó el ataque contra la dirigente indígena @aida_quilcue en el Cauca y advirtió que este hecho constituye una agresión contra los pueblos indígenas del país.



— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) February 10, 2026

Es un grito de guerra contra todos los indígenas del Cauca y del país

Así buscan a la ganadora del Premio de Derechos Humanos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, aseguró que "toda la Fuerza Pública está en reacción y adelantando la búsqueda" de la senadora, Aída Quilcué, que ganó el Premio Nacional de Derechos Humanos en la categoría de Defensa a toda una vida en 2021, un año antes de asumir su escaño en el Congreso.

¿Quién es la senadora Aída Quilcué?

Aída Quilcué ha mencionado que su trayectoria está marcada por una lucha histórica y milenaria por la defensa del territorio, la vida y los derechos colectivos.

Quilcué afirma haber recibido múltiples amenazas a lo largo de su vida, incluyendo mensajes intimidatorios, atentados e incluso el asesinato de su esposo en 2008.

La congresista atribuye estos riesgos a su labor y a la estigmatización de quienes cuestionan modelos políticos y económicos dominantes.

El 29 de octubre de 2022, Quilcué salió ilesa de un atentado luego de que su vehículo fuera atacado a tiros cuando se movilizaba por una vía rural del Cauca.

El 20 de mayo de 2023, denunció un nuevo hecho de intimidación cuando hombres armados intentaron ingresar a su vivienda también en una zona rural de Popayán.

Declaró que en Colombia "pensar distinto" sigue costando la vida y la ayuda que reciben los líderes sociales de las instituciones a veces "no es suficiente", lo que los obliga a buscar "mecanismos de autoprotección".

