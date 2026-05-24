Maduro y Cilia Flores Llaman a la Unidad y la Paz Desde Cárcel en Nueva York

El presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, hicieron este domingo un nuevo llamado a la paz, la reconciliación y la unión del país con motivo de Pentecostés.

A través de un mensaje difundido en la cuenta de Telegram de Maduro, la pareja pidió recibir “la luz, la guía y las bendiciones del Espíritu Santo”, al tiempo que llamó a actuar con sabiduría y humildad.

“Pidamos recibir la luz, la guía y las bendiciones del Espíritu Santo, como las recibieron los apóstoles, por la paz, la prosperidad y la libertad de todos nosotros. Que el Espíritu Santo sople sobre Venezuela y sobre los pueblos del mundo; que nos dé sabiduría para actuar, humildad para reconciliarnos”, expresaron.

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Maduro y Flores, detenidos en Nueva York tras su captura durante el ataque de Estados Unidos en Caracas el pasado enero, señalaron además que “la acción coherente nace” de valores como la solidaridad, el amor, la ayuda, el respeto, el servicio y el bien común. Sin embargo, destacaron especialmente la importancia de “La unión” para consolidar “el camino como país bendecido por el Espíritu Santo”.

Mensaje y repudio

El mensaje, cargado de referencias bíblicas sobre el poder de la fe, fue difundido un día después de que Estados Unidos realizara un simulacro de evacuación en su embajada en Caracas, ejercicio que incluyó el sobrevuelo de dos aeronaves del Comando Sur y que provocó rechazo entre sectores identificados con el chavismo.Incluso, decenas de simpatizantes chavistas se manifestaron en una plaza de Caracas para repudiar el operativo.

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La pareja también agradeció el apoyo, la solidaridad y las oraciones de sus seguidores, al tiempo que reiteró sus llamados a la unión nacional.

Maduro enfrenta cuatro cargos, entre ellos conspiración para cometer terrorismo e importación de cocaína, mientras que Flores está acusada de conspiración de tráfico de drogas y posesión de armas. Ambos se han declarado “no culpables”.

De no existir un aplazamiento, el próximo 30 de junio el matrimonio venezolano comparecerá nuevamente ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, desde el centro de detención de Brooklyn donde permanece recluido desde el pasado 3 de enero.

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