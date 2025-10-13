La policía de Argentina detuvo a Pablo Laurta, principal sospechoso del femicidio de su expareja, Luna Giardina, y de su exsuegra, Mariel Zamudio, además del secuestro de su hijo de cinco años.

De acuerdo con las investigaciones, el sábado 11 de octubre, un llamado al 911 alertó sobre detonaciones de arma de fuego en una vivienda del barrio Villa Serrana, en la provincia de Córdoba. Al arribar al lugar, elementos policiales encontraron los cuerpos de Giardina y Zamudio, ambas con heridas producidas por disparos de arma de fuego.

El menor, hijo de Luna, ya no se encontraba en el domicilio, por lo que los investigadores sospecharon que Laurta habría huido con él, posiblemente con la intención de cruzar hacia Uruguay, su país de origen.

Mariel Zamudio y su hija Luna Giardina. Foto: Facebook

Fuentes judiciales informaron que el sospechoso solicitó un vehículo por aplicación para escapar del sitio. Horas después fue localizado un auto incendiado, que se presume pudo haber sido utilizado en la fuga.

Nota relacionada: Después de 2 Años de Cautiverio, Hamás Libera a 20 Rehenes Vivos

Así fue la detención de Pablo Laurta

El presunto agresor fue capturado el domingo 12 de octubre en un hotel de la ciudad de Gualeguaychú, cercana a la frontera con Uruguay. Según informó la ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Patricia Bullrich, Laurta planeaba regresar a su país con el niño.

Durante el operativo, las autoridades hallaron en la habitación la billetera del conductor desaparecido, así como un arma, varios teléfonos celulares, un disco externo, una suma importante de dinero en efectivo y una mira telescópica, que se presume habría sido utilizada para vigilar a su expareja antes del crimen.

Vínculos con una organización antifeminista

Pablo Laurta es señalado como integrante del grupo “Varones Unidos”, una organización antifeminista que se opone a las políticas de género y a la educación sexual integral en América Latina.

En su sitio web, la agrupación difunde contenidos que denuncian supuestas falsas acusaciones de violencia de género y se pronuncian “en contra de la promoción del odio a los varones y de políticas discriminatorias hacia ellos”.

Historias recomendadas:

Trump Pide Indulto a Netanyahu en Parlamento Israelí por Juicio de Corrupción

Trump Aparecerá en la Revista TIME Después de Lograr Acuerdo de Paz entre Israel y Hamás