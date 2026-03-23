Golpean Brutalmente a un Capibara con Palos y Barras de Hierro; la Policía Detiene a 8 Personas

Un caso de maltrato animal ha causado indignación, luego de que se diera a conocer que un grupo de personas, entre ellas dos menores de edad, golpean a un capibara. Los agresores ya fueron detenidos.

Los hechos ocurrieron en Río de Janeiro, Brasil, por lo que ocho personas fueron capturadas. En un video de vigilancia de la zona se observa a los sujetos golpear de forma brutal con palos y barras de hierro al roedor más grande del mundo y uno de los animales más tranquilos que existen en el mundo animal.

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El incidente tuvo lugar la madrugada del sábado, en Ilha do Governador, un barrio popular cerca del aeropuerto internacional.

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La policía informó en un comunicado que los agresores fueron detenidos el sábado luego de ser identificados.

¿Cuál es el estado de salud del capibara brutalmente golpeado?

El capibara, un macho de 65 kilos; fue llevado al Centro de Atención de Animales Silvestres de la universidad Estacio, en el suroeste de Rio, donde se reporta con un traumatismo craneal, un edema con sangre alrededor del ojo izquierdo y varias lesiones en la espalda.

El caso generó indignación en redes ya que el capibara es un animal muy sociable, su carácter es relajado, y esto les permite llevarse bien con otros animales como aves, monos y hasta cocodrilos.

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