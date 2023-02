Directora Prohíbe Noviazgos, Pelo Largo y se Hace Viral

En redes sociales se ha vuelto viral el discurso de una directora de escuela que anuncia ante los padres de familia algunas medidas drásticas: prohibió los noviazgos, el pelo largo, el pelo teñido, los piercings. El video ha generado una fuerte polémica en redes sociales.

Las imágenes fueron grabadas en Colombia, en el departamento de Huila. En la grabación aparece la funcionaria Olga Narváez, quien expresa a los padres de familia que los alumnos no pueden acudir al colegio con cualquier instrumento tecnológico, especialmente los celulares. En el video se escucha que dice:

Posteriormente, la maestra amplía la lista de cosas prohibidas en el colegio público Misale Pastrana. La directora dijo que estaban prohibidos el pelo largo, el pelo teñido, los piercings y los suéteres de colores:

No se aceptan estudiantes con celulares, no se aceptan estudiantes con cachucha, con suéteres de todos los colores, con pelo largo, ni con pelo de todos los colores ni con piercings. La institución no responde por esos estudiantes