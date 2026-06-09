Trump Dice que Pilotos Están Bien Tras Caída de Helicóptero en Ormuz; Ve Acuerdos en Fase Final

El presidente Donald Trump afirmó que dos pilotos resultaron ilesos tras la caída de un helicóptero militar estadounidense cerca del estrecho de Ormuz, mientras señaló que las negociaciones con Irán avanzan hacia su "fase final" para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

Inicialmente no quedó claro si el helicóptero Apache fue atacado, sufrió un desperfecto mecánico u otro tipo de problema, informó el diario The New York Times, citando a dos personas con conocimiento del caso.

"Los pilotos están bien, sí. Nadie herido", declaró Trump antes de partir de Nueva York, donde asistió a un partido de las Finales de la NBA y fue abucheado por la afición..

"Mañana vamos a emitir un informe sobre eso", agregó, sin referirse a las causas del accidente.

Los medios estatales iraníes, basándose en reportes extranjeros, reconocieron el percance sin ofrecer más detalles.

Los helicópteros Apache han sido un recurso clave para las fuerzas estadounidenses en su aplicación del bloqueo a los envíos de crudo y los petroleros iraníes, con el que se busca presionar a Teherán para que alcance un acuerdo.

Las unidades aéreas también han sido utilizadas por Emiratos Árabes Unidos para derribar drones iraníes durante la guerra actual.

Acuerdos de paz pronto

El presidente Donald Trump igual dijo que la diplomacia estadounidense está en la "fase final" de la negociación de un acuerdo con Irán, un día después del cese de ataques mutuos entre la república islámica e Israel.

"Estamos en la fase final de lo que será un acuerdo muy, muy bueno", declaró el mandatario a periodistas en el aeropuerto internacional John F. Kennedy, y adelantó que podría estar concluido en "dos o tres días".

"Si vamos y bombardeamos —algo que podríamos hacer muy fácilmente si queremos, y pasamos otras dos o tres semanas bombardeando—, no les quedará absolutamente nada. Pero no tendrán el estrecho abierto durante meses", comentó.

"Si llevamos a cabo el bombardeo, ya saben, mucha gente va a morir. ¿Quién quiere hacer eso? Yo no", agregó.

La víspera, Israel e Irán anunciaron el fin de las hostilidades después de una oleada de ataques mutuos que pusieron en peligro la frágil tregua en la guerra de Medio Oriente vigente desde abril.

Trump, quien busca una salida al impopular conflicto al acercarse las elecciones de medio período, exhortó a Irán y a Israel a poner fin a las hostilidades.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que "el fuego en ese frente está controlado", horas después de que Teherán declarara que había cesado su acción militar.

La república islámica lanzó misiles el domingo en respuesta a la guerra que Israel mantiene en Líbano contra su grupo aliado Hezbolá. El Estado hebreo respondió con ataques, a pesar de los esfuerzos de Trump por disuadir a Netanyahu.

La represalia desencadenó otra ronda de misiles iraníes, antes de que Teherán anunciara que suspendería las hostilidades.

Irán ha tratado de extender a Líbano su tregua con Estados Unidos, a pesar de repetidos ataques de ambas partes. Sin embargo, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha insistido en que la campaña en Líbano continuará de todos modos.

ASJ