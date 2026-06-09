Trump Dice que Pilotos Están Bien Tras Caída de Helicóptero en Ormuz; Ve Acuerdos en Fase Final

El mandatario anticipó que las negociaciones con Irán concluirían en dos o tres días y prometió un informe sobre el accidente de la aeronave militar

TrumpEl mandatario aseguró que las negociaciones con la república islámica serán beneficiosas para EUA. Foto: Reuters.

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Helicóptero militar cae en Ormuz, pero pilotos están bien. Trump anuncia que acuerdo con Irán está cerca. ¿Se logrará la paz en Medio Oriente? Descubre más.

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