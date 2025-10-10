Donald Trump volvió a poner a la Ciudad de México como un ejemplo internacional de inseguridad durante una conferencia. Mientras criticaba a las autoridades de Chicago, el presidente de Estados Unidos mencionó dos sitios inseguros a nivel mundial: la capital de México y Afganistán.

Donald Trump vuelve a criticar supuesta inseguridad de CDMX

Donald Trump volvió a criticar a la Ciudad de México y la colocó como ejemplo de una ciudad insegura a nivel mundial. El comentario llegó mientras hablaba sobre el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago.

Desde hace varias semanas, el presidente criticó la supuesta inseguridad de Chicago, que calificó como un “nido de ratas”. El presidente estadounidense ha llevado a soldados de la Guardia Nacional a las ciudades de Los Ángeles, Washington y Memphis. No obstante, pese al envío de 500 elementos a Chicago, el despliegue de tropas ha sido detenido por una orden judicial.

Este 10 de octubre, en conferencia, Trump elogió su acción en Memphis, donde aseguró que la seguridad mejoró notablemente en apenas doce días. El mandatario aseguró que deseaba “salvar a Chicago”, a la que acusa de estar en “riesgo de resurrección” y donde, según dijo, asesinaron a 4 mil personas, aunque no aclaró en qué intervalo de tiempo:

Vamos a Chicago porque queremos salvar a Chicago. ¿Saben que mataron a más de 4 mil personas en Chicago durante... ¡4 mil personas! Y yo tengo que mirar al fodongo del gobernador ese pararse y decir que ‘bueno, todo está bien, lo tenemos bajo control’. Les asesinaron a 4 mil personas en muy poco tiempo.

Fue entonces que mencionó a la Ciudad de México, como sinónimo de un sitio peligroso, a lado de Afganistán:

No hay ciudad en el mundo, no creo, que pueda afirmar... Vamos, se oye tanto de distintas... No voy a avergonzar a nadie, como diciendo que la Ciudad de México o que cualquier lugar de Afganistán... No hay ningún lugar así.

No es la primera vez que Trump ataca a la CDMX

La última vez que Donald Trump arremetió contra la Ciudad de México fue en agosto, cuando emprendió una serie de críticas sobre la supuesta inseguridad de Washington D.C. Cabe señalar que la capital de México no está ni siquiera entre las cinco ciudades más peligrosas del país.

Según el INEGI, las ciudades más inseguras de México a decir de sus propios habitantes son Villahermosa, Sinaloa, Fresnillo, Uruapan e Irapuato.

