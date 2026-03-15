Ecuador Despliega 30 Mil Elementos de las Fuerzas Armadas en Varias Provincias

Desde este domingo 15 de marzo de 2026 entró en vigor un nuevo periodo de restricción a la libertad de tránsito en varias provincias de Ecuador, como parte de las medidas de seguridad establecidas por el Gobierno dentro del estado de excepción.

La disposición aplica en las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo, donde se implementó un toque de queda que estará vigente diariamente entre las 23:00 y las 05:00 horas. La medida forma parte del Decreto Ejecutivo 329 y busca fortalecer las acciones de control y seguridad en estas zonas.

Para garantizar el cumplimiento de esta disposición, las Fuerzas Armadas movilizaron a un contingente de 30 mil efectivos en todo el territorio nacional. El despliegue marca el inicio de una fase reforzada de la estrategia denominada “Ofensiva Total”, orientada a contener los problemas de seguridad que enfrentan diversas regiones del país.

Los elementos desplegados realizarán patrullajes

El brigadier general Mauro Bedoya, comandante del Comando de Operaciones Aéreas y Espaciales, señaló que el personal militar mantiene su compromiso con las labores de seguridad durante la vigencia del estado de excepción. Indicó que los elementos desplegados realizarán patrullajes, vigilancia y acciones coordinadas con otras autoridades para garantizar el cumplimiento de las medidas establecidas.

Las autoridades también recordaron a la ciudadanía la importancia de respetar la restricción de movilidad durante el horario del toque de queda. De acuerdo con los lineamientos oficiales, esta medida busca fortalecer el control en las zonas donde se aplica y contribuir a la seguridad de la población.

Las Fuerzas Armadas reiteraron que continuarán con sus operaciones en el marco del estado de excepción, con el objetivo de proteger a la población y apoyar las acciones encaminadas a restablecer la tranquilidad en el país.

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