Ejecutan en EUA a Asesino y Violador de Joven; Su Última Comida Fue Una Hamburguesa con Papas

Roy Lee Ward, de 53 años, fue ejecutado en una cárcel en Indiana, Estados Unidos, por la violación y asesinato de Stacy Payne, de 15 años, luego de ser condenado a muerte en 2002.

Los hechos ocurrieron en 2001 en la localidad de Dale, donde Payne fue apuñalada en varias ocasiones por Roy. Tras el ataque, la joven murió, mientras que el agresor fue detenido en el lugar con el cuchillo en mano.

Ward se convirtió en la tercera persona ejecutada en Indiana desde que se reactivó este castigo el año pasado. Durante 15 años hubo una pausa, ya que no era posible conseguir los fármacos para la inyección.

La última comida de Roy Lee Ward

Aunque Roy Lee Ward solicitó al gobernador de Indiana, Mike Braun, el indulto, este fue rechazado el pasado 29 de septiembre.

El mandatario estatal siguió la recomendación de la Junta de Libertad Condicional de Indiana, refirió el medio IndyStar, debido a la naturaleza "brutal" con la que asesinó a la menor.

De acuerdo con las autoridades, antes de ser ejecutado, el sentenciado tuvo su última comida:

Una hamburguesa.

Un sándwich de carne con queso.

Papas fritas.

Camarones.

Palitos de pan.

Con la ejecución de Roy Lee Ward, ya son 35 las ejecuciones realizadas en Estados Unidos desde enero, por lo que 2025 se ha convertido en el año con más sentencias de muerte aplicadas desde 2014, cuando se alcanzó la misma cifra.

La mayoría de las ejecuciones de este año, 28, fueron a través de la inyección letal; dos fueron por fusilamiento y cuatro por hipoxia de nitrógeno, un método que consiste en bombear gas nitrógeno a través de una mascarilla hasta asfixiar al reo.

Con información de AFP

