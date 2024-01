"En la Ira Está el Origen de las Guerras y la Violencia": Papa Francisco

El papa Francisco afirmó este miércoles que en la ira "está el origen de las guerras y la violencia" y agregó que "es un vicio destructivo de las relaciones humanas", durante su catequesis en la audiencia general celebrada en el aula Pablo VI del Vaticano.

Francisco continuó con sus reflexiones sobre los vicios:

Aseguró que "es un vicio destructivo de las relaciones humanas" pues "expresa la incapacidad de aceptar la diversidad del otro, especialmente, cuando sus decisiones de vida difieren de las nuestras".

Aunque agregó que "a veces es bueno que la ira se desahogue de la manera adecuada".

Si una persona no se enfada nunca, si no se indigna ante la injusticia, si no siente algo que le estremece las entrañas ante la opresión de un débil, entonces significaría que no es humana, y mucho menos cristiana