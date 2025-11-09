Encargada de Embajada de México en Perú Sale del País Tras Tensiones Diplomáticas

La encargada de la Embajada de México en Perú, Karla Ornelas, abandonó el país andino en cumplimiento de una orden "perentoria" que le dio el Gobierno peruano tras romper relaciones diplomáticas con su país por el asilo otorgado a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez, informaron fuentes oficiales.

"En la fecha, y según lo dispuesto por el Gobierno de Perú, la encargada de negocios de los Estados Unidos Mexicanos realizó su control migratorio de salida y abandonó el país", señaló la Superintendencia Nacional de Migraciones en un mensaje publicado en la red social X.

En marzo comenzó el juicio a Chávez y al expresidente Pedro Castillo por el presunto delito de rebelión. La fiscalía pide 25 años de prisión para ella por haber participado como expresidenta del Consejo de Ministros en el presunto plan de Castillo.

Chávez es procesada en libertad, mientras que Castillo cumple prisión preventiva desde diciembre de 2022.

Nota relacionada: ¿Quién Es Betssy Chávez, la Exprimera Ministra por Quien Perú Habría Roto Relaciones con México?

¿De qué acusan a Betssy Chávez?

El 7 de diciembre de 2022, Castillo anunció su decisión de disolver el Congreso y convocar una Asamblea Constituyente. Ese día iba a ser sometido a una moción de vacancia (destitución) bajo cargos de presunta corrupción.

Sin respaldo militar, finalmente fue cesado con votos de bancadas de izquierda y derecha, y detenido por la policía cuando se dirigía con su familia a la embajada de México en Lima. Su esposa y sus dos hijos viven desde entonces asilados en ese país.

México mantiene una histórica tradición de acoger a personas que denuncian persecución política. En años recientes concedió asilo a figuras como el expresidente boliviano Evo Morales y el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.

Con información de EFE y AFP.

