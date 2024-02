La Cámara Baja de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que frena la deportación del país de militares veteranos migrantes que todavía estén regularizando su situación.

Esa normativa debe ser validada todavía por el Senado, pero en su paso por la Cámara de Representantes fue respaldada por 220 votos a favor y 208 en contra.



El proyecto de ley aborda los problemas relacionados con la inmigración de aquellos veteranos que no son ciudadanos o nacionales de Estados Unidos.



Según el texto debatido, si un veterano que no es ciudadano puede ser elegible para el estatus de residente permanente legal este debe recibir "una oportunidad razonable" para solicitar dicho estatus y no puede ser expulsado hasta que haya una decisión administrativa final sobre su elegibilidad.



El proyecto de ley también amplía ciertos plazos relacionados con la obtención de la ciudadanía luego de haber formado parte de las Fuerzas Armadas.

Un camino justo hacia la ciudadanía

El Departamento de Seguridad Nacional, según el mismo, debe crear un sistema para identificar a los veteranos no nacionales y debe tenerlo en consideración en los procedimientos de inmigración antes de iniciar un eventual proceso de deportación.



Asimismo, solicita a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración y al Departamento de Defensa que actúen para facilitar que los militares y los veteranos inmigrantes obtengan la ciudadanía.



"Los militares y veteranos inmigrantes que arriesgan su vida luchando por nuestro país merecen un camino justo hacia la ciudadanía y hacia los beneficios que se han ganado", destacó en un comunicado la congresista demócrata Chellie Pingree.

Con información de EFE

HVI