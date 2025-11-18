Acusan a Mexicano por Muerte de 4 Migrantes Luego de Naufragio de Lancha en EUA

Este martes 18 de noviembre de 2025, un mexicano de 37 años de edad fue acusado de causar la muerte de cuatro migrantes, a quienes transportaba en una lancha que volcó el fin de semana frente a las costas de San Diego, California.

Si es declarado culpable de dichos cargos, podría tener una sentencia de pena de muerte o cadena perpetua.

¿Quién es el mexicano acusado?

Se trata de un hombre identificado como David Alfonso Barrera Núñez, quien trasladaba a ocho migrantes en una embarcación de madera, la cual volcó debido a un temporal.

El Servicio de Guardacostas de Estados Unidos logró rescatarlo junto con cuatro migrantes, pero las condiciones del tiempo impidieron a las autoridades lanzar una búsqueda de los otros cuatro ocupantes de la lancha.

“Las malas condiciones del tiempo, el mar agitado, y una embarcación frágil y sobrecargada: todos estos eran riesgos que el contrabandista estaba dispuesto a ignorar en su deseo de obtener ganancias”, dijo el fiscal federal en San Diego, Adam Gordon.

¿Qué cargos enfrenta?

El mexicano enfrenta cargos por trasporte que resultó en la muerte de migrantes , con una potencial sentencia de pena de muerte o cadena perpetua.

, con una potencial sentencia de pena de muerte o cadena perpetua. Así como cargos por trasportar migrantes por ganancias , con una pena de diez años y mínima impositiva de tres años, más una multa de cientos de miles de dólares.

, con una pena de diez años y mínima impositiva de tres años, más una multa de cientos de miles de dólares. De manera colateral, uno de los migrantes rescatados ya había sido deportado antes, un cargo por el que podría ser enviado a prisión dos años.

Migrantes pidieron al pollero regresar a la costa

De acuerdo con los testimonios, al ver el mar picado y el clima brumoso, los migrantes pidieron al contrabandista que regresara a la costa mexicana, pero éste se negó.

Y cuando se le dificultó avanzar en el bote, el propio Barrera Núñez les ordenó que se tiraran al agua.

Según lo que narraron los migrantes rescatados, un hombre mayor y su nieta quedaron atrapados bajo el bote cuando volcó, sin que pudieran ayudarlos.

“La decisión de contrabando al arriesgar descuidadamente las vidas de todos los involucrados es verdaderamente inexcusable”, dijo Justin de la Torre, jefe entrante de sector de la patrulla fronteriza en San Diego.

Con información de EFE.

