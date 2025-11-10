Este lunes 10 de noviembre de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió a su homólogo de Siria, Ahmed al Sharaa, quien se convirtió así en el primer líder sirio en visitar la Casa Blanca desde la independencia de ese país.

Se trata de una reunión sin precedentes, llevada a cabo pocos días después de que Washington retiró de una lista negra de terrorismo a Al Sharaa, quien lideró una coalición rebelde de islamistas que derrocó a Bashar al Asad luego de décadas en el poder.

Noticia relacionada: Trump Amenaza a la BBC con Demanda Millonaria por Difamación; Así Respondió el Medio Británico.

La llegada del líder sirio a la Casa Blanca

De acuerdo con la Casa Blanca, el presidente interino sirio llegó a las 11:37 hora local, sin pasar por el portal principal y sin el protocolo habitualmente reservado a los jefes de Estado y de gobierno extranjeros, a quienes Trump casi siempre recibe en persona en el pórtico.

Además, los periodistas tampoco fueron invitados al Despacho Oval al inicio de la reunión, como suele ocurrir en las visitas oficiales.

Al Sharaa ya se reunió con Trump en Riad durante la gira regional del mandatario estadounidense en mayo pasado.

En ese entonces, Donald Trump había instado a su homólogo sirio a unirse a los acuerdos de Abraham, que llevaron a varios países árabes a reconocer a Israel en 2020.

Noticia relacionada: “Ahora Mismo”: Trump Ordena a Controladores Aéreos Regresar a Trabajar y Lanza Amenaza.

“Es un tipo duro”

La semana pasada, el presidente de EUA dijo que Sharaa estaba haciendo un "muy buen trabajo. Es un vecindario difícil. Y él es un tipo duro. Pero me llevé muy bien con ellos y se ha hecho mucho progreso con Siria".

Siria está gobernada por un Ejecutivo interino desde la caída de Al Asad en diciembre de 2024, después de casi 14 años de guerra civil.

El grupo que dirigía Al Sharaa, Hayat Tahrir al Sham (HTS), anteriormente vinculado a Al Qaida, fue retirado de la lista de organizaciones terroristas de Washington en julio.

Líder sirio sale de lista negra de terroristas

Además, el viernes pasado, el gobierno de Trump retiró al líder sirio de la lista negra de terroristas.

Lo anterior luego de que desde 2017 y hasta diciembre pasado, el FBI ofrecía una recompensa de 10 millones de dólares por cualquier información que llevara a su captura.

También la semana pasada, el Consejo de Seguridad de la ONU levantó las sanciones contra Al Sharaa, a iniciativa de EUA.

Historias recomendadas:

Con información de AFP.

spb