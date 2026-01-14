Alistan Almuerzo Entre Donald Trump y María Corina Machado en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, almorzarán este jueves 15 de enero en la Casa Blanca para abordar la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

Según la agenda oficial del mandatario estadounidense, el almuerzo se celebrará a las 12:30 hora de Washington, 11:30 horas de CDMX, en un comedor privado y se desarrollará a puerta cerrada, sin acceso para la prensa.

El encuentro, el primero entre ambos, se producirá menos de dos semanas después de que Estados Unidos depusiera a Maduro durante un ataque en Venezuela el 3 de enero en el que fueron capturados el líder chavista y su esposa, Cilia Flores, y trasladados a Nueva York para ser juzgados por narcotráfico.

¿Cómo llegan ambos líderes a la reunión?

Hasta ahora, Trump ha excluido a Machado y a la oposición venezolana del proceso de transición en Venezuela, donde la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió el poder como presidenta encargada con el aval de Washington.

Machado ha manifestado públicamente su deseo de compartir el Premio Nobel de la Paz con Trump, quien aspira a obtener ese galardón, como un intento de acercar posiciones con el mandatario, aunque el Comité del Nobel ha advertido que el premio es intransferible.

La reunión se celebrará un día después de que Trump y Delcy Rodríguez mantuvieran una conversación telefónica en la que abordaron asuntos relacionados con petróleo, minerales, comercio y seguridad.

El republicano afirmó que Rodríguez es una "persona fantástica" y que se está logrando un "progreso tremendo" para estabilizar Venezuela.

Según la presidenta encargada, la llamada fue "larga, productiva y cortés", y se desarrolló "en un marco de respeto mutuo".

Trump sostiene que Estados Unidos mantiene una tutela sobre el Gobierno venezolano y ha anunciado acuerdos para recibir millones de barriles de crudo venezolano.

Este miércoles, Delcy Rodríguez informó de que en los últimos días han sido liberados 406 presos políticos en el país y que el proceso de excarcelación "se mantiene abierto".

