Aprueban Moneda Conmemorativa de 24 Quilates con el Rostro de Trump por 250 Aniversario de EUA

La Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos (CFA, por sus siglas en inglés) aprobó este jueves 19 de marzo 2026, la emisión de una moneda con el rostro de Donald Trump. La pieza conmemorativa celebra el 250 aniversario de los Estados Unidos.

Aunque la ley vigente prohíbe al presidente en funciones aparecer en billetes.

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La propuesta emitida por la Comisión de Bellas Artes contempla la fabricación de una moneda de oro de 24 quilates que muestra a Trump apoyando sus puños sobre un escritorio. El diseño estaría basado en una fotografía tomada por su equipo en 2025 y que actualmente se exhibe en la Galería Nacional de Retratos de Washington.

Pese a que fue aprobada, los demócratas, así como otro comité, habían cuestionado la legalidad del diseño. Los actuales miembros de la Comisión de Bellas Artes fueron nombrados en su totalidad por Donald Trump.

Todos ellos votaron a favor de este diseño en oro con la efigie del presidente, sin ningún tipo de objeción. Aunque la denominación y el tamaño de la moneda conmemorativa aún están en debate, la Casa de la Moneda tendría luz verde para comenzar su producción.

Ley prohíbe rostro en divisas de los presidentes en funciones

Sin embargo, la ley federal vigente prohíbe que un presidente en ejercicio aparezca en las divisas estadounidenses en circulación. La única vez en que esto no se había cumplido fue en 1926, cuando el entonces presidente, Calvin Coolidge, colocó su rostro en una moneda de un dólar para el aniversario 150 de Estados Unidos.

Retrato de Donald Trump en el que se basaría la moneda en oro conmemorativa con su rostro. Foto: Reuters

Tras la actual votación que permitiría una moneda con el rostro de Donald Trump, el tesorero Brandon Beach declaró:

“Al acercarnos a nuestro 250 aniversario, nos entusiasma preparar monedas que representen el espíritu perdurable de nuestro país y nuestra democracia, y no hay perfil más emblemático para el anverso de dichas monedas que el de nuestro presidente en funciones, Donald J. Trump”.

En la parte superior del diseño presentado se lee la palabra Liberty (“Libertad”, en inglés) en forma de arco. Abajo aparecen inscritos los años 1776-2026. En la parte inferior de la moneda se ubicaría la frase “En Dios confiamos”, que suele aparecer en todas las divisas estadounidenses.

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Con información de EFE