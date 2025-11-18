¿Fin del Secreto? Cámara de EUA Aprueba la Divulgación de Archivos Sobre Crímenes de Epstein

El Congreso de Estados Unidos aprobó hoy un proyecto de ley que exige la divulgación de los archivos del caso Epstein, algo que podría implicar al presidente Donald Trump. Ahora el proyecto tendrá que pasar al Senado para su aval.

Más temprano, sobrevivientes de los crímenes sexuales del pederasta fallecido Jeffrey Epstein urgieron a la Cámara de Representantes que voten a favor de publicar todos los archivos del caso.

La iniciativa, impulsada por demócratas y algunos republicanos, obligaría al Departamento de Justicia a hacer públicos documentos relacionados con Epstein, así como información sobre la investigación de su muerte en prisión federal. El proyecto permitiría censurar información sobre las víctimas o investigaciones federales en curso.

Video: El Resurgimiento del Caso Epstein: Análisis de Javier Tello en Despierta.

Esto han declarado legisladores estadounidenses

El representante Thomas Massie, republicano por Kentucky, anticipó apoyo significativo a la medida. "Podría haber 100 o más votos" de republicanos, declaró durante apariciones en programas de noticias este domingo. El legislador agregó que espera "obtener una mayoría suficiente para anular un veto cuando se someta a votación esta legislación".

Massie y el representante Ro Khanna, demócrata por California, presentaron en julio una petición de desestimación para forzar la votación. Esta herramienta, que rara vez tiene éxito, permite a la mayoría de miembros eludir a la dirección de la Cámara y forzar una votación en el pleno.

La firma de la representante Adelita Grijalva, demócrata por Arizona, se convirtió en la número 218 momentos después de jurar el cargo la semana pasada, alcanzando el umbral necesario para forzar la votación. Los demócratas sostienen que su toma de posesión se retrasó deliberadamente para impedir que alcanzara ese número crítico.

Del lado republicano, tres congresistas se unieron a Massie para firmar la petición: las representantes Marjorie Taylor Greene de Georgia, Nancy Mace de Carolina del Sur y Lauren Boebert de Colorado.

La votación ocurre mientras nuevos documentos suscitan preguntas sobre Epstein y sus asociados, incluido un correo electrónico de 2019 en el que el financiero escribió a un periodista afirmando que Trump "sabía de las chicas". La Casa Blanca ha acusado a los demócratas de filtrar selectivamente correos electrónicos para difamar al presidente republicano.

Video: Escándalo de Jeffrey Epstein Vuelve a Salpicar a Trump: Revelan Correos Electrónicos.

La relación de Trump con Epstein

La relación de Trump con Epstein está documentada y el nombre del presidente figura en registros que su propio Departamento de Justicia publicó en febrero como parte de un esfuerzo por satisfacer el interés público en la investigación sobre tráfico sexual. Trump nunca ha sido acusado de irregularidades relacionadas con Epstein, y la mera inclusión de su nombre en los archivos no implica lo contrario.

Epstein se suicidó en prisión en 2019 mientras esperaba juicio. Tenía muchos conocidos prominentes en círculos políticos y de celebridades, además de Trump.

Aunque el proyecto se apruebe en la Cámara de Representantes, no hay garantía de que los senadores republicanos lo apoyen. El futuro de la medida en el Senado sigue siendo incierto.

El presidente Donald Trump realizó un giro al expresar su apoyo a la divulgación de archivos relacionados con Jeffrey Epstein, después de haberse opuesto previamente a la propuesta.

Así lo indicó en su plataforma Truth Social:

Como dije el viernes por la noche a bordo del Air Force One a los Medios de Noticias Falsas, los republicanos de la Cámara deberían votar para divulgar los archivos de Epstein

Trump escribió en la red social que su administración no tiene "nada que ocultar" y calificó el interés en los archivos como una "farsa demócrata perpetrada por lunáticos de la izquierda radical para desviar la atención del gran éxito del Partido Republicano".

El presidente afirmó que el Departamento de Justicia, a cargo de Pam Bondi, ya ha entregado "decenas de miles de páginas" sobre Epstein y está revisando la implicación del delincuente sexual con demócratas como Bill Clinton, Reid Hoffman y Larry Summers, entre otros.

Trump negó el viernes vínculos criminales con Epstein, al afirmar que "inventaba memos" sobre él. El domingo expresó que "a nadie le importaba Epstein cuando estaba vivo" y sugirió que, si los demócratas tuviesen pruebas comprometedoras, las habrían difundido tras su victoria electoral de 2024.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, había criticado duramente la iniciativa de destitución y envió a los miembros a casa anticipadamente para su receso de agosto cuando la agenda legislativa republicana se vio trastocada por la exigencia de una votación sobre Epstein.

Massie anticipó que Johnson, Trump y otros críticos de sus esfuerzos "sufrirían una gran derrota esta semana". Johnson parece esperar que la Cámara respalde de forma decisiva el proyecto de ley sobre Epstein.

La semana pasada, Trump anunció públicamente su ruptura con Greene y dijo que apoyaría a un rival en su contra en 2026 "si se presenta la persona adecuada".

Historias recomendadas:

CT