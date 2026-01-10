Arrestan en Pensilvania a un Hombre y Localizan en su Casa más de 100 Restos Humanos

De acuerdo con la Fiscalía, un hombre de Pensilvania, Estados Unidos, se encuentra en prisión al no presentar una fianza de un millón de dólares luego de ser acusado de cerca de 500 cargos por la posesión de más de 100 restos humanos encontrados en su domicilio.

Jonathan Gerlach, de 34 años, había estado robando los restos en mausoleos y tumbas desde el año pasado.

En varias ocasiones agentes acudieron al cementerio Mount Moriah de Pensilvania entre el 7 de noviembre y el 6 de enero tras recibir la denuncia.

Detención

Cuando realizaban la vigilancia, los agentes vieron el auto del sospechoso con una gran cantidad de huesos y cráneos en el asiento trasero. En ese momento, Gerlach salía del cementerio con una bolsa, una palanca y otros objetos, según indica un comunicado de la Fiscalía.

Gerlach que fue detenido entonces, aunque la información trascendió este viernes a los medios, aceptó haber robado unos 30 restos humanos.

Luego de obtener una orden de allanamiento, la Policía encontró en su domicilio más de 100 piezas completas o parciales, de restos humanos y óseos, las autoridades sospechan que entre ellas hay restos de niños.

Al respecto el fiscal Tanner Rouse, indicó:

Los detectives entraron en una situación realmente horrorosa. Lamento por aquellos que están pasando por esto, que están tratando de averiguar si de hecho es uno de sus seres queridos

"Los restos se encontraban en diversos estados, algunos estaban colgados, otros estaban reconstruidos, otros eran cráneos en un estante”, agregó.

La Policía trabaja para identificar los restos y notificar a familiares.

Con información de EFE

