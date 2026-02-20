Asegura Trump que Están en Camino a Houston Millones de Barriles de Petróleo Venezolano
N+
Estas declaraciones sobre el petróleo se dan después de que el Departamento del Tesoro oficializara una norma que flexibiliza las restricciones a las petroleras que operan en Venezuela
COMPARTE:
Este jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que 50 millones de barriles de petróleo están en camino hacia Houston.
Durante un mitin republicano en una planta industrial de Georgia, Trump indicó:
Nos llevamos 50 millones de barriles de petróleo. Están flotando en este momento y en barcos extremadamente grandes hacia Houston
El mandatario finalizó diciendo que "está haciendo un gran trabajo", sin mencionar de manera directa a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Trump posteriormente retomó los temas sobre economía y las elecciones del próximo 3 de noviembre.
Restricciones
Las declaraciones de Trump sobre el petróleo se dan 24 horas después de que el Departamento del Tesoro oficializara una norma que flexibiliza las restricciones a las petroleras que operan en Venezuela y les permite exportar crudo bajo estrictas condiciones de supervisión y reporte.
Las nuevas licencias autorizan a Chevron, BP, Eni, Shell y Repsol a realizar transacciones relacionadas a hidrocarburos con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y otras entidades públicas.
El permiso requiere que los contratos se rijan por la jurisdicción de Estados Unidos y que los pagos a personas sancionadas por la OFAC sean canalizados a cuentas designadas por el Departamento del Tesoro.
Historias recomendadas:
- Reporte de Sarampión Hoy en México: Estados con Más Contagios y Muertes el 19 de Febrero 2026
- SRE Pide Atención Médica a Familias Detenidas, Luego de que un Bebé Enfermó en Centro del ICE
- Chivas es la Base de la Selección Mexicana para el Partido ante Islandia
Con información de EFE
LECQ