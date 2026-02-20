Inicio Internacional Estados unidos Asegura Trump que Están en Camino a Houston Millones de Barriles de Petróleo Venezolano

Asegura Trump que Están en Camino a Houston Millones de Barriles de Petróleo Venezolano

Estas declaraciones sobre el petróleo se dan después de que el Departamento del Tesoro oficializara una norma que flexibiliza las restricciones a las petroleras que operan en Venezuela

El presidente Donald Trump, habla durante su visita a Coosa Steel Corporation en Georgia. Febrero 19, 2026. Foto: Reuters

Este jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que 50 millones de barriles de petróleo están en camino hacia Houston.

Durante un mitin republicano en una planta industrial de Georgia, Trump indicó:

Nos llevamos 50 millones de barriles de petróleo. Están flotando en este momento y en barcos extremadamente grandes hacia Houston

El mandatario finalizó diciendo que "está haciendo un gran trabajo", sin mencionar de manera directa a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Trump posteriormente retomó los temas sobre economía y las elecciones del próximo 3 de noviembre.

Restricciones

Las declaraciones de Trump sobre el petróleo se dan 24 horas después de que el Departamento del Tesoro oficializara una norma que flexibiliza las restricciones a las petroleras que operan en Venezuela y les permite exportar crudo bajo estrictas condiciones de supervisión y reporte.

Las nuevas licencias autorizan a Chevron, BP, Eni, Shell y Repsol a realizar transacciones relacionadas a hidrocarburos con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y otras entidades públicas.

El permiso requiere que los contratos se rijan por la jurisdicción de Estados Unidos y que los pagos a personas sancionadas por la OFAC sean canalizados a cuentas designadas por el Departamento del Tesoro.              

Con información de EFE
