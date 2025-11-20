Asesor de Seguridad Señala que Frontera México-Estados Unidos Es Dominada por “Narcoterroristas”

Stephen Miller, asesor de seguridad nacional estadounidense, aseguró hoy, 20 de noviembre de 2025, que la frontera entre México y Estados Unidos de América (EUA) es dominada por "narcoterroristas".

Indicó que los cárteles mexicanos operan en la frontera como si fueran Al-Qaeda o Estado Islámico (ISIS, en inglés) “controlando territorio y metiéndose en la política a través de la violencia”.

Stephen Miller destacó que desmantelar a estos grupos narcoterroristas es una prioridad para la seguridad nacional de Estados Unidos y que “por fin el Ejército estadounidense está usando fuerza letal contra los cárteles”.

México no pedirá intervención de Estados Unidos

Cabe recordar que hace unos días, el presidente Donald Trump declaró que no está “contento” con México por el combate al narcotráfico y dijo que no descarta un ataque contra los cárteles de las drogas en tierras mexicanas.

Pero horas después, la Embajada de Estados Unidos publicó un mensaje de Marco Rubio en el que aclaró que no habrá acciones, a menos que México lo pida.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó el pasado 18 de noviembre de 2025, que México no pedirá la intervención de Estados Unidos para el combate al narcotráfico en nuestro país.

Como lo ha señalado en diversas ocasiones, la presidenta de México indicó que el acuerdo con el Gobierno estadounidense se basa en la colaboración y coordinación, pero con puntos claros sobre el respeto a la soberanía y la territorialidad; “hay coordinación sin subordinación”.

Sheinbaum Pardo también recordó que Trump le ha ofrecido varias veces una intervención militar de su Gobierno en México para combatir a los grupos delictivos, pero ella siempre ha rechazado la oferta.

