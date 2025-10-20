Autoridades Evitan Tiroteo en el Aeropuerto de Atlanta: Detienen a Hombre con un Rifle de Asalto

Las autoridades de Atlanta arrestaron este lunes 20 de octubre de 2025 a un hombre acusado de amenazar con perpetrar un tiroteo en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson, considerado el aeropuerto más transitado del mundo. Durante el arresto, la policía localizó un rifle de asalto y municiones en el vehículo del sospechoso.

El detenido fue identificado como Billy Joe Cagle, un residente de Cartersville, Georgia, de 49 años de edad. Según informaron las autoridades policiales durante una conferencia de prensa, Cagle reveló detalles sobre su plan durante una videollamada que mantuvo con miembros de su familia. Los familiares alertaron posteriormente a las autoridades sobre las amenazas.

La policía detuvo a Cagle dentro de la terminal nacional del aeropuerto. Posteriormente, los agentes inspeccionaron su vehículo, una camioneta estacionada en las inmediaciones del complejo aeroportuario. En el registro del vehículo, las autoridades descubrieron un rifle AR-15 junto con 27 cartuchos de munición.

Las autoridades señalaron que Cagle tiene antecedentes penales y es un delincuente convicto, lo cual constituye un factor agravante en los cargos que enfrenta.

El jefe de la policía de Atlanta, Darin Schierbaum, presentó los detalles del caso durante una conferencia de prensa. Schierbaum enfatizó que el operativo representó un éxito preventivo gracias a que la familia del sospechoso notificó a las autoridades sobre las amenazas. El funcionario policial destacó la importancia de la participación ciudadana en la prevención de posibles tragedias.

Los cargos formales presentados contra Cagle incluyen cuatro delitos graves: realización de amenazas terroristas, intento de agresión con circunstancias agravantes, posesión de un arma de fuego durante la comisión de un delito grave, y posesión de un arma de fuego por parte de una persona con antecedentes penales. Estos cargos fueron confirmados por el jefe Schierbaum durante la conferencia de prensa.

El alcalde de Atlanta, Andre Dickens, también se pronunció sobre el incidente, expresando alivio por la resolución del caso sin víctimas. El funcionario municipal manifestó gratitud por el desenlace del operativo policial.

El caso atrajo la atención de autoridades federales. La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó el arresto del individuo con el AR-15 tras las amenazas contra el aeropuerto.

Noem informó que el Departamento de Seguridad Nacional mantiene comunicación con socios interinstitucionales sobre el incidente y compartirá información adicional conforme esté disponible. La funcionaria federal expresó agradecimiento porque las autoridades policiales detuvieron al individuo antes de que pudiera causar daño a personas.

El caso continúa bajo investigación y Cagle permanece bajo custodia policial enfrentando los múltiples cargos criminales presentados en su contra.

Con información de AP.

Historias recomendadas:

CT