Avioneta se Estrella en Carretera de Massachusetts Hoy

Este lunes, 13 de octubre de 2025, una avioneta se estrelló cerca de una carretera en Massachusetts, Estadods Unidos de América (EUA).

Según los primeros reportes, la avioneta se incendió luego de estrellarse en la carretera Interestatal 195, en Dartmouth, donde se registran fuertes vientos y lluvias.

#ÚltimaHora | Una avioneta se estrelló contra la Interestatal 195 ubicada en el estado de Massachusetts, estallando en llamas en medio de intensos vientos y fuertes lluvias. pic.twitter.com/QJwbxi5sdZ — NMás (@nmas) October 13, 2025

La aeronave impactó contra un vehículo antes de incendiarse; equipos de emergencia llegaron al lugar de los hechos.

Accidente de avioneta provoca cierre de carretera

El accidente provocó el cierre de la vía, debido a los trabajos de equipos de emergencia. Hasta el momento se desconoce si hay víctimas mortales.

Se cree que el piloto estaba tratando de llegar al aeropuerto de New Bedford.

Con información de N+

