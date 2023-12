Biden, Dispuesto a Hacer Concesiones por Frontera con México a Cambio de Ayuda para Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este miércoles 6 de diciembre de 2023 que está dispuesto a hacer concesiones en las negociaciones con los republicanos sobre sus demandas de reformas en la frontera con México si a cambio aprueban más ayuda para Ucrania.

"Esto es muy serio", dijo Biden. "Estoy dispuesto a hacer concesiones significativas en la frontera. Necesitamos arreglar el sistema fronterizo que no funciona. Está roto. Y hasta ahora no he recibido respuesta (de los republicanos)", afirmó el mandatario estadounidense.

Con información de AFP

