Biden Logra Apoyo de Sindicato Automotriz, Clave para Ganar en Michigan y Wisconsin

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, logró este miércoles el apoyo público del sindicato United Auto Workers (UAW), el más importante del sector automotor del país, un respaldo esperado, pero clave para que el demócrata consiga votos para su reelección en estados bisagra como Wisconsin y Míchigan.

El líder de UAW, Shawn Fain, hizo el anuncio en la conferencia anual del sindicato que se celebró hoy en Washington con la participación de Biden como invitado.



"Este noviembre (en las elecciones), podemos levantarnos y elegir a alguien que nos apoye y apoye nuestra causa o podemos elegir a alguien que luche contra nosotros", apuntó Fain, en un discurso en el que lanzó duras críticas contra el potencial candidato republicano, el expresidente Donald Trump (2017-2020).

Según aseguró Fain, líder negociador de la histórica huelga del motor que protagonizaron 'los tres grandes' (General Motors, Stellanis y Ford) el año pasado, Trump no ha hecho "nada" por ayudar a los empleados de la industria automotriz, a quienes ha "atacado" porque "no le importa el trabajador estadounidense".



"Lo que Trump hizo para ayudar a los trabajadores del sector automotor estadounidenses en nuestra histórica huelga de 2023 es ir a una planta no sindicalizada invitado por el patrón y destrozó nuestro sindicato", afirmó.

Mientras, Biden "escuchó la llamada, se levantó y apareció". "Se unió a nosotros en solidaridad en el piquete, algo que sucedió por primera vez en la historia de nuestra nación. Es la primera vez que un presidente en ejercicio ha hecho eso", dijo.



En su discurso, el propio Biden aseguró que cuando Trump estuvo en el cargo "seis fábricas de automóviles cerraron en todo el país" y "se perdieron decenas de miles de empleos en el sector automotriz". El el mandatario también aclaró lo siguiente:

Durante mi presidencia, abrimos 20 fábricas de automóviles y creamos más de 250,000 empleos

El sindicato UAW es uno de los más poderosos del país y tiene más de 391.000 miembros activos y más de 580 mil miembros jubilados.



En términos electorales, es vital para estados como Wisconsin o Míchigan (donde se encuentran muchas de las plantas automotrices), dos de los estados morados o bisagra, en los que la diferencia entre republicanos y demócratas es muy ajustada y por tanto son clave en unas elecciones presidenciales.

Un día después de que Trump saliera victorioso de las primarias de Nuevo Hampshire y se afianzara como posible candidato republicano, Biden tuvo duras críticas contra el exmandatario, a quien calificó como el único presidente, además de Herbert Hoover (1929-1933), que "perdió empleos cuando era presidente".

Desde que el demócrata asumió el poder en enero de 2021, sin embargo, "se han creado 14 millones de nuevos empleos, 800 mil puestos de trabajo en el sector manufacturero en todo el país", aseguró.

Gracias a la histórica huelga del año pasado, que paralizó el sector automotor en las seis semanas que duró, los trabajadores de las tres compañías lograron, entre otras cosas, subidas salariales del 25 %.

Desde entonces, en varias automotrices los trabajadores han iniciado procesos de sindicación.

Con información de EFE

