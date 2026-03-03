Brote de Sarampión en Centro Migrante de Texas Obliga a Suspender Visitas hasta Marzo

El mayor centro de detención migratoria de Estados Unidos, ubicado en El Paso, Texas, suspendió temporalmente el acceso a visitantes después de que se confirmaran al menos 14 casos de sarampión entre su población detenida. La medida estará vigente hasta mediados de marzo.

El complejo, conocido como Camp East Montana, es una instalación de grandes carpas con capacidad para aproximadamente 5,000 personas. Su cierre a visitas externas ocurre en medio de denuncias sobre las condiciones sanitarias internas.

¿Qué está pasando dentro del centro?

Al menos 112 migrantes se encuentran bajo aislamiento como consecuencia directa del brote, de acuerdo con información difundida por la congresista demócrata Verónica Escobar mediante un comunicado de prensa.

La legisladora, quien representa al distrito de El Paso, señaló que la atención médica en la instalación pasa por alto "problemas médicos graves y es, en algunos casos, inexistente, incluso ante situaciones de salud urgentes".

Lo que Escobar vio durante sus visitas

Escobar denunció que en visitas previas al centro observó que el personal no utilizaba tapabocas ni medidas de protección para prevenir la propagación de infecciones. Según la congresista, esta ausencia de protocolos básicos habría contribuido a la expansión del brote.

Camp East Montana, con su diseño de carpas y capacidad para miles de detenidos, representa una de las instalaciones de mayor envergadura dentro del sistema de detención migratoria estadounidense. Su cierre temporal a visitas limita la supervisión externa en un momento en que persisten los cuestionamientos sobre las condiciones de vida y atención médica en su interior.

Con información de EFE.

